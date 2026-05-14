Спроби залучити до переговорів Меркель можуть бути частиною стратегії Путіна — експерт
Ангела Меркель уже давно не перебуває при владі, однак теоретично могла б бути залучена до переговорного процесу у форматі неофіційних контактів.
Спроби залучити колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель до переговорів можуть бути частиною стратегії Кремля з переведення офіційного переговорного процесу у більш неформальний формат особистих домовленостей.
Про це розповів експерт аналітичного центру Solid info Тарас Семенюк, інформує Еспресо.
За словами експерта, Меркель уже давно не перебуває при владі, однак теоретично могла б бути залучена до переговорного процесу у форматі неофіційних контактів.
«Меркель вже давно на пенсії й можливо б вона й могла бути корисною у переговорах, зокрема, як постійні вояжі Віткоффа й Кушнера до Москви від США. Це формат неформальних переговорів», — пояснив Семенюк.
Втім, він наголосив, що такий формат не може гарантувати реального миру та безпеки.
«Якщо ми говоримо про справжній мир, а не про кулуарні домовленості, то мир фіксується представниками офіційної влади сторін. Ані Кушнер, ані Віткофф, ані Меркель не можуть бути гарантами безпеки потім», — зазначив експерт.
Семенюк підкреслив, що колишні політики не мають необхідних інституційних повноважень для ведення офіційних переговорів такого рівня.
За його словами, з боку Німеччини такі перемовини можуть вести лише чинний канцлер або міністр закордонних справ.
Експерт також вважає, що диктатор Путін намагається навмисно перевести переговорний процес у неформальну площину без чіткої відповідальності сторін.
«Путін намагається вивести офіційний трек в неформальний формат, де немає відповідальності, а де існує, вибачте, розмова по понятіях, що найближче Путіну і президенту США», — сказав Семенюк.
Він додав, що не бачить ефективності у можливому призначенні Меркель чи будь-якого іншого відставного політика до переговорного процесу.
Крім того, експерт засумнівався, що сама Меркель захоче повертатися до активної дипломатичної діяльності.
«Втім, Меркель Путіну зрозуміла і вони співпрацювали роками», — додав Семенюк.
Раніше повідомлялося, що у європейських політичних колах дедалі активніше обговорюють кандидатуру колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель на роль посередника з Росією.
Ми раніше інформували, що у ЄС розпочали роботу над планом щодо можливих переговорів із Росією, і цей процес має стартувати не з компромісів, а з конкретних вимог до Кремля.