Німеччина цими вихідними приймає делегації США та України для обговорення припинення вогню в Україні, перед самітом з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським у Берліні в понеділок, 15 грудня.

Про це пише Reuters, посилаючись на слова німецького чиновника.

З свого боку американський чиновник заявив, що посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер вирушають до Німеччини для переговорів за участю українців та європейців.

«Рішення відправити Віткоффа, який очолював переговори з Україною та Росією щодо мирної пропозиції США, схоже, стало сигналом того, що Вашингтон бачить шанс на прогрес після майже чотирьох років війни з моменту вторгнення Росії у 2022 році», - пише видання.

Саміт у понеділок, 15 грудня, стане останньою публічною демонстрацією підтримки України з боку союзників у Європі. Київ чинить опір пропозиціям, що передбачають передачу територій, обмеження збройних сил та відмову від прагнення вступу до НАТО.

Великобританія, Франція та Німеччина останніми тижнями працювали над удосконаленням пропозицій США, які мають намір врегулювати конфлікт. Канцлер Німеччини Олаф Мерц підкреслив, що Європа має готуватися до фундаментальних змін у відносинах зі США та захищати власні інтереси у світлі зростаючої загрози з боку Росії.

Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що обмежене припинення вогню, зосереджене на енергетичних об’єктах та портах, може бути корисним. Після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним Ердоган зазначив, що мир у регіоні «недалеко» і висловив намір обговорити мирний план із Трампом.

