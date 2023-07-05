США багато в чому допомагають Україні, але це тримають у таємниці – Newsweek

Видання стверджує, що незважаючи на те, що Росія вторглася, США і РФ змогли прийняти певні "правила дорожнього руху".

Війна в Україні унікальна тим, що Сполучені Штати підтримують нашу державу, але дві країни формально не є союзниками. І хоча США допомагають Україні проти Росії, Вашингтон не перебуває у стані війни з РФ. Таким чином, багато з того, що робить Вашингтон для допомоги Україні, тримається в таємниці.

Про це йдеться у статті Newsweek.

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За інформацією видання, ЦРУ допомагає Україні зі збором розвідувальної інформації, організацією військової логістики, контактує з країнами, які допомагають Україні в протистоянні з Росією, але так, щоб про це не знали росіяни.

"Це складний акт балансування – ЦРУ дуже активно бере участь у війні, але не суперечить головній обіцянці адміністрації Байдена, яка полягає в тому, що на українській землі немає чобіт американських військових", – каже високопоставлений співробітник американської розвідки на умовах анонімності.

За словами співрозмовників видання, пріоритет адміністрації Байдена – уберегти американців від небезпеки та запевнити Росію, що їй не потрібно загострювати конфлікт ще більше.

Newsweek детально проаналізував масштаби діяльності ЦРУ в Україні. Ні ЦРУ, ні Білий дім не дали конкретних відповідей на підтвердження, але вони попросили, щоб Newsweek не розкривав конкретні місця операцій ЦРУ в Україні чи Польщі, не називав інші країни, залучені до таємних операцій ЦРУ.

Головне завдання ЦРУ

У виданні зазначають, що головне завдання ЦРУ – зрозуміти, що "коїться в головах" президентів України і Росії. Наприклад, співрозмовники журналістів запевнили, що Україна не попереджала США про атаки по об'єктах на території РФ або в Криму, як це було у випадку з Кримським мостом.

"Ці атаки суперечать обіцянкам Зеленського, що Україна не вживатиме дій, які можуть розширити масштаби війни", – йдеться у статті.

Вашингтон тихо висловив уряду Зеленського своє невдоволення атакою на Nord Stream у вересні минулого року, яку видання пов'язує з Україною. Це викликало сумніви щодо одного з головних обов’язків ЦРУ щодо розвідки — знати достатньо про те, що планують українці, щоб вплинути на них і дотримуватися таємної угоди з Москвою.

"Угода" з Москвою

Newsweek стверджує, що незважаючи на те, що Росія вторглася, США і РФ змогли прийняти певні "правила дорожнього руху". Адміністрація Байдена пообіцяла, що Сполучені Штати не воюватимуть напряму та не домагатимуться зміни режиму. Росія мала обмежити свій напад на Україну та діяти відповідно до негласних, але добре зрозумілих інструкцій щодо таємних операцій.

"Існують таємні правила дорожнього руху, — каже високопоставлений чиновник оборонної розвідки, — навіть якщо вони не кодифіковані на папері, особливо коли людина не бере участі у війні на знищення. Це включає в себе не перетинати певні кордони та не нападати на керівництво або дипломатів один одного".

За лаштунками також довелося переконати десятки країн прийняти обмеження, встановлені адміністрацією Байдена. Деякі з цих країн, включаючи Британію та Польщу, готові піти на більший ризик, ніж Білому дому зручно. Інші — включно з деякими сусідами України, не хочуть протистояти Путіну.

"Угода" з Києвом

За інформацією видання, на початку повномасштабної війни Київ уклав власну негласну "неугоду" з Вашингтоном прийняти обмеження адміністрації Байдена щодо нападу на Росію, навіть незважаючи на те, що це поставило його у військову невигідну позицію, оскільки російські сили завдавали повітряних і ракетних атак зі своєї території. В обмін на це США пообіцяли зброю та розвіддані, які надходили у дедалі більших кількостях.

"Неугода" тривала досить довго. Були випадкові транскордонні артилерійські атаки; у кожному випадку Україна заперечувала будь-яку причетність.

Далі був підрив газопроводу Nord Stream 26 вересня. Україна знову заперечила причетність,

Далі стався вибух вантажівки на мосту в Керченській протоці 8 жовтня.

Хоча незрозуміло, хто здійснив атаку, Путін звинуватив українські спецслужби. На зустрічі з Радбезом Путін заявив: "Якщо продовжаться спроби проведення терористичних актів на нашій території, відповідь Росії буде жорсткою і за своїм масштабом відповідатиме рівню загроз, створених для Російської Федерації".

І дійсно, Росія відповіла численними ударами по українських містах, які посилилися від жовтня 2022 року, зазначається у статті.

Раніше британський аналітик Шон Белл пояснив, чому контрнаступ ЗСУ поки не "вражає".

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