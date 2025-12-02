США більше не дадуть грошей Україні: Трамп відмовився фінансувати "безлад"

"Це якийсь безлад": Трамп поскаржився на «нелегке» завершення війни в Україні / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні «нелегке» та «безладне».

Про це глава Білого дому сказав на початку засідання свого кабінету міністрів, передає The Guardian.

Він коротко згадав війну в Україні, говорячи про те, що США знову стали «сильними та шанованими на світовій арені».

«У нас є проблема з війною, яку наш народ зараз намагається врегулювати — з Росією та Україною», — визнав Трамп.

Він заявив, що США більше не беруть участі у війні в Україні «у фінансовому плані», а лише продають зброю НАТО, і все ще намагаються «врегулювати це питання». За словами Трампа, представники США зараз працюють у Росії над тим, щоб розібратися, чи можливе врегулювання війни в Україні.

«Я врегулював вісім воєн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми її врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам, якийсь безлад», — поскаржився президент США.

Також Трамп вкотре заявив, що якби він був президентом, війни в Україні ніколи б не сталося.

«Минулого місяця 27 000 молодих людей померли, переважно молоді люди, переважно солдати, незважаючи на те, що деякі ракети були збиті над Києвом та іншими місцями. Але подумайте про це, переважно молоді люди, 27 000 людей померли між Росією та Україною минулого місяця. Який сором», — заявив американський лідер.

Потім він також жартома чи напів жартома знову запропонував присудити собі Нобелівську премію миру, якщо він покладе край цій війні.

