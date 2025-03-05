США більше не ділитимуться з Україною жодними даними розвідки - Sky News

За інформацією джерел видання, США спочатку припинили передавати лише частину розвідданих, а за кілька годин рішення змінили на більш радикальне.

Сполучені Штати Америки припинили ділитися з Україною "всіма" розвідданими.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на українське джерело, обізнане з ситуацією.

За словами співрозмовника видання, припинення обміну розвідданими спочатку було "вибірковим" і стосувалося тільки тієї інформації, яка могла бути використана для атак на території Росії.

"Кілька годин тому обмін усією інформацією було припинено", — цитує видання слова свого джерела.

Цей крок став черговим ударом для Києва після того, як Дональд Трамп вирішив призупинити всю військову допомогу Україні через суперечки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Нагадаємо, за інформацією джерел "Суспільного", США продовжують ділитися розвідданими з Україною. Інформація про заборону не відповідає дійсності.

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