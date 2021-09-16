США, Британія та Австралія створили оборонний альянс для протидії Китаю: у Пекіні дорікнули

США, Британія та Австралія створили оборонний альянс для протидії Китаю: у Пекіні дорікнули

Низка аналітиків називають це найбільшим оборонним партнерством між країнами за останні десятиліття.

Велика Британія, США і Австралія оголосили про створення нового тристороннього партнерства в сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, що розглядається як спроба протидії Китаю.

Про це повідомляє BBC.

Історичний пакт носить назву AUKUS. Його мета — обмін технологіями щодо кібербезпеки, штучного інтелекту, підводних систем та можливості нанесення ударів великої дальності. Про це наголошується у спільній заяві президента США Джо Байдена, премʼєр-міністра Британії Бориса Джонсона і його австралійського колеги Скотта Моррісона.

На думку аналітиків, яких цитує BBC, це найбільше оборонне партнерство між країнами за останні десятиліття. Зазначається, що завдяки цьому Австралія зможе вперше побудувати атомні підводні човни з використанням технологій, які надали США. Водночас тепер Австралія погоджується розірвати договір на €31 мільярд, який підписала з Францією 2016 року на будівництво 12 підводних човнів.

"Хоча партнерство Австралії, Великої Британії і США - AUKUS - звучить дивно з усіма цими абревіатурами, але це добре... Наші країни оновлять і зміцнять нашу загальну здатність протистояти загрозам XXI століття так само, як ми це робили у ХХ столітті: разом", - заявив Байден під час спільної презентації нового альянсу.

Посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на цей пакт. За словами представника китайського посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету часів холодної війни й ідеологічних забобон".

Зазначимо, останніми роками Пекін звинувачують у підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південно-Китайське море.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Джо Байден вперше за 7 місяців провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони домовилися постійно підтримувати контакти для розвитку китайсько-американських відносин.

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