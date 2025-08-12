США чи Європа: хто зараз надає Україні найбільше військової підтримки

Військова допомога Україні / © ТСН.ua

Реклама

Європа тепер надає Україні більше воєнної допомоги, ніж США.

Згідно з актуальними даними проекту Ukraine Support Tracker Інституту світової економіки (IfW) у Кілі, європейські держави з початку року та до кінця червня надали як мінімум 35,1 мільярда євро на озброєння для України — на 4,4 мільярда євро більше, ніж США. До того ж все більше зброї Європа виробляє спеціально для України сама, передає BILD_Russian у Telegram.

Експерт IfW Таро Нісікава пояснює: «Європа закупила за новими оборонними контрактами більше, ніж США — це показує явний перехід від передачі [зброї] зі складських запасів до промислового виробництва».

Реклама

Із 10,5 млрд євро, які у травні та червні обіцяла виділити Європа на військову допомогу, за даними IfW, вже як мінімум 4,6 млрд євро пішли на прямі замовлення промисловості — тобто 43,8%.

IfW також наголошує, що хоча нещодавно США вперше з моменту вступу Трампа на посаду знову поставили Україні великі партії зброї, йдеться про «продаж, який Київ має фінансувати сам» — а не про військову допомогу.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть зброю Україні, а інші країни НАТО оплачуватимуть рахунки. Втім, як пише The Telegraph, американський лідер зіштовхнувся із критикою з боку європейців через таку ідею.