ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

США чи Європа: хто зараз надає Україні найбільше військової підтримки

Європа закупила за новими оборонними контрактами більше, ніж США — це свідчить про явний перехід від передачі зброї зі складських запасів до промислового виробництва.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Військова допомога Україні

Військова допомога Україні / © ТСН.ua

Європа тепер надає Україні більше воєнної допомоги, ніж США.

Згідно з актуальними даними проекту Ukraine Support Tracker Інституту світової економіки (IfW) у Кілі, європейські держави з початку року та до кінця червня надали як мінімум 35,1 мільярда євро на озброєння для України — на 4,4 мільярда євро більше, ніж США. До того ж все більше зброї Європа виробляє спеціально для України сама, передає BILD_Russian у Telegram.

Експерт IfW Таро Нісікава пояснює: «Європа закупила за новими оборонними контрактами більше, ніж США — це показує явний перехід від передачі [зброї] зі складських запасів до промислового виробництва».

Із 10,5 млрд євро, які у травні та червні обіцяла виділити Європа на військову допомогу, за даними IfW, вже як мінімум 4,6 млрд євро пішли на прямі замовлення промисловості — тобто 43,8%.

IfW також наголошує, що хоча нещодавно США вперше з моменту вступу Трампа на посаду знову поставили Україні великі партії зброї, йдеться про «продаж, який Київ має фінансувати сам» — а не про військову допомогу.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США продаватимуть зброю Україні, а інші країни НАТО оплачуватимуть рахунки. Втім, як пише The Telegraph, американський лідер зіштовхнувся із критикою з боку європейців через таку ідею.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie