США цікавляться ресурсами України: чому вони важливі для Заходу

В одному із пунктів Плану перемоги, який президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді України ще на початку жовтня, йшлося про ймовірну угоду щодо наявних у державі критичних ресурсів.

Мова йшла про те, що Україна пропонує США разом із визначеними партнерами, зокрема Євросоюз, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у державі критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

План перемоги Зеленський, обговорював перед офіційним представленням в Україні, у вересні, під час свого візиту у США з Джо Байденом та тодішніми кандидатами у президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Згодом, спеціальною угодою щодо ресурсів України зацікавилися Республіканці США.

Подробиці – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Україна володіє унікальними природніми ресурсами

На території України знаходиться чимало природних ресурсів, які відіграють важливу роль як в економіці країни, так і на світовому ринку.

Зокрема, це: чорноземи (найбільші у світі запаси чорноземів), вугілля, природний газ, металеві руди, лісові ресурси, гідроресурси та мінеральні води.

Варто зауважити, Україна має великі запаси залізної руди, які зосереджені, зокрема, в районах навколо Кривого Рогу. Ці родовища роблять Україну одним з найбільших світових виробників залізної руди.

Країна також має родовища міді, титану, марганцю та інших корисних копалин, які використовуються в металургії та інших галузях.

Зокрема, багата на вугілля територія Донецької області, особливо на антрацит, який використовують в енергетиці та металургії. За даними Міністерства енергетики України, всі поклади цього найціннішого виду твердого палива залишилися на окупованих територіях. Так само як і 71% шахт Донбасу. У 2013 році, там працювала 151 шахта, а в кінці 2022 залишилося 33.

Як оцінюють НАК "Надра України", у 2014 році потенційні запаси палива на ділянці, що розташована у Донецькій та Харківській областях, – 4 трильйони кубометрів. Це 10-20 мільярдів кубів щорічного видобутку.

В Україні є критично важливі метали ціною в трильйони доларів.

Як заявив під час представлення Плану Зеленський у парламенті, в Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів.

"Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ", – зауважив президент.

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Як вважає Зеленський, поклади критичних ресурсів в Україні, разом із глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства, є одними з ключових загарбницьких цілей РФ у цій війні. Володимир Зеленський тоді підкреслив, що це можливість економічного зростання українців та держави, економічного посилення Євросоюзу та можливістю для Сполучених Штатів і партнерів по G7 працювати з Україною, яка може забезпечити прибуток на інвестиції.

Також президент розповів, що економічний пункт української стратегії має таємний додаток, який передається лише певним партнерам.

"Україна пропонує США разом із певними партнерами, зокрема, це ЄС, частиною якого Україна буде, та іншими партнерами у світі, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі, економічній силі", – розповів Зеленський.

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Також ця угода органічно доповнить і посилить наявну систему економічного тиску на Росію - а саме всі наявні санкції проти РФ, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту до Росії та інші заходи тиску.

Республіканці зацікавилися ресурсами України

Під час візиту Володимира Зеленського до Нью-Йорка у вересні, Дональд Трамп проявив зацікавлення до двох пунктів Плану перемоги.

Один із них – ймовірна угода щодо поділу критично важливими природними ресурсами України із західними партнерами, розробкою якої займався сенатор-республіканець Ліндсі Гремом, союзник Трампа.

Сенатор вважає, що українські рідкоземельні елементи можуть стати стратегічним активом США.

Україна вважається надзвичайно цінною країною в Європі, що може вплинути на рішення США допомогти їй у війні. За словами Грема, Україна - найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких, за його оцінками, в нас на $2-7 трильйона. Саме тому США мають допомогти Україні виграти війну з РФ.

"Найбагатша країна в Європі за запасами рідкоземельних елементів – це Україна. Вартість цих рідкоземельних елементів становить від двох до семи трильйонів доларів. Україна є житницею для світу, що розвивається. 50% усієї їжі, яка постачається до Африки, надходить з України. Це надзвичайно важливо, що українці готові співпрацювати з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатися, що Росія не захопить цю територію", – сказав він.

Грем заявив, що мирна угода між Трампом і Україною принесе економічну вигоду обом сторонам. Він підкреслив, що війна пов’язана з грошима, і мир дозволить встановити взаємовигідні економічні відносини, зокрема використання українських корисних копалин.

"Ми повернемо наші гроші і збагатимося рідкоземельними металами, від цього отримає вигоду і Україна", – сказав сенатор.

Як пояснює зацікавленість Трампа корисними копалинами України Герберт Бауернебель, кореспондент BILD у США, можливо, головного республіканця хвилюють не стільки геостратегічні міркування, скільки просто гроші. Зокрема, мінеральні ресурси і рідкісноземельні метали в країні, яку роздирає війна, загальна вартість яких оцінюється в сім трильйонів доларів.

Путін воює в Україні за корисні копалини для Китаю

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Володимир Путін воює в Україні за корисні копалини для Китаю на 10-12 трільйонів доларів.

"Вони (росіяни - ред.) сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. І цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером. Ми колись мріяли про те, що 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів можуть бути використані Україною і Заходом, а не віддані Китаю – це дуже велика справа", – сказав Грем.

У коментарі телеканалу CBS News політик закликав свою країну допомогти виграти Україні війну.

"Знайдімо рішення цієї війни. Вони йдуть на золоту жилу, щоб дати Путіну 10 чи 12 трильйонів доларів критично важливих корисних копалин, якими він поділиться з Китаєм", – додав він.

Нагадаємо, політолог Ігор Чаленко вважає, що Дональд Трамп може діяти за двома полярними сценаріями щодо України. Він або піде на заморожування війни в Україні, або ж змінить риторику щодо Росії та допомагатиме Києву.

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