США цього тижня можуть оголосити про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні - CNN

Найімовірніше, представники американського уряду не поїдуть на зимову Олімпіаду.
Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня планує оголосили про дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє CNN.
За даними видання, рішення американського уряду передбачатиме, що офіційні особи не будуть присутні на зимовій Олімпіаді. Водночас спортсменам зі США брати участь у змаганнях не заборонятимуть.
Востаннє США бойкотували Олімпійські ігри у 1980 році, коли країну очолював колишній президент Джиммі Картер.
Минулого місяця Байден інформував про те, що в його адміністрації розглядають можливість дипломатичного бойкоту на тлі ситуації із порушенням прав людини в Китаї.
За відповідне рішення висловлювалася низка політиків від Демократичної і Республіканської партій, зокрема спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.
"Майже всі основні проблеми, на яких зосереджений Байден, зокрема вирішення проблем ланцюжка поставок, зміна клімату, Північна Корея та Іран, пов'язані з Китаєм. Обидві країни (...) продовжують сперечатися щодо торгівлі, військової агресії, глобальної інфраструктури, охорони здоров'я та прав людини", - вказують у виданні.
Зимова Олімпіада відбудеться у Пекіні в період від 4 до 20 лютого. За попередніми оцінками, 2,9 тис. спортсменів повинні будуть пройти повну вакцинацію або ж піти на 21-денний карантин після прибуття. До того ж, усіх учасників змагань щодня перевірятимуть на коронавірус.
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