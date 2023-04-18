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США добиватимуться від РФ консульського доступу до заарештованого в Росії журналіста WSJ - Кірбі

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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США добиватимуться від РФ консульського доступу до заарештованого в Росії журналіста WSJ - Кірбі

Фото: Associated Press

Вашингтон прагнутиме від Москви постійного консульського доступу до затриманого в Росії журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, щоб підтримувати з ним контакт.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Очевидно, ми прагнемо, щоби консульський доступ продовжувався й надалі, і ми хочемо мати можливість бачити Евана та розмовляти з Еваном на регулярній рутинній основі. Це – наша мета»,- зазначив представник Білого дому.

Під час першої зустрічі з Гершковичем посол США в Росії розказала йому про зусилля, які докладає та планує докласти офіційний Вашингтон для того, щоби повернути його додому.

«Було приємно побачити його сьогодні. І знову ж, ми хочемо бути певними, що зможемо продовжувати це робити й далі», - резюмував Кірбі.

Арешт американського журналіста в Росії: подробиці 

В Єкатеринбурзі співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Він написав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнера".

Американського репортера звинуватили нібито у "шпигунстві". Гершкович категорично відкинув усе. У США відхрестились від звинувачень РФ у шпигунстві щодо журналіста. Вашингтон закликали всіх американців, зокрема, журналістів, залишити Росію.

Президент США Джо Байден прокоментував затримання американського журналіста в Росії. "Відпустіть його", - сказав Байден.

Видання WSJ заявило, що співробітники російської розвідки стежили за Гершковичем перед тим, як його затримали. 

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Дата публікації
Перегляди
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