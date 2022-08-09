Категорія
Політика
Наживо Усі публікації Краще з Youtube Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Популярні теги Коронавірус Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"США допомагають не дати Росії заморозити конфлікт": про що спілкувалися Зеленський та Клінтон

Дата публікації
Перегляди
77
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"США допомагають не дати Росії заморозити конфлікт": про що спілкувалися Зеленський та Клінтон

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції із 42-м Президентом Сполучених Штатів Америки Біллом Клінтоном.

Про це пише сайт глави держави.

Глава держави подякував за всебічну підтримку з боку США на різних рівнях, а також за особисту підтримку України від Білла Клінтона та його дружини, зокрема за участь у Саміті перших леді та джентльменів.

«США допомагають нам не дати Росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне Росія. Ми добре знаємо, що відбувається із «замороженими конфліктами». Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії. Він закликав Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та ядерного терору Росії.

«Для нас дуже важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Саме тому такі розмови як ця, є для нас дуже корисними», – заявив Президент України.

Володимир Зеленський розповів про оборонні потреби нашої держави. Співрозмовники також обговорили участь у майбутніх міжнародних заходах.

Читайте також: 

Новини світу: експрезидента США Білла Клінтона виписали з лікарні

Новини світу: експрезидента США Білла Клінтона виписали з лікарні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація