США допоможуть Україні отримати сильну позицію на переговорах з РФ - Кірбі

США допомогли просунути на міжнародний рівень "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Сполучені Штати допоможуть Україні отримати достатньо сильну позицію на момент початку переговорів про завершення війни з РФ.

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Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що США допомогли просунути на міжнародний рівень "формулу миру" президента Володимира Зеленського, і вона здобула суттєву міжнародну підтримку.

Координатор також зазначив, що "якщо ця війна має завершитися шляхом переговорів, ми хочемо переконатися, що президент Зеленський перебуває в найкращому становищі для ухвалення рішень щодо того, як виглядатимуть ці переговори".

"Ми абсолютно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, і поставити її в сильну позицію, якщо і коли відбудуться переговори", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін назвав "головну основу" для переговорів з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву щодо переговорів з Росією.

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