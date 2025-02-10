США досягають прогресу у відносинах з РФ, але Трамп відмовляється обговорювати переговори з Путіним

Трамп пообіцяв покласти край війні, але поки не оголосив публічно, як він це зробить.

Президент США Дональд Трамп заявив 9 лютого 2025 року, що вважає, що Сполучені Штати Америки досягли прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною, але відмовився надати подробиці будь-яких переговорів, які він мав із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters.

Розмовляючи з журналістами на борту Air Force One, Трамп зазначив, що двоє лідерів "були в контакті" і це стане першою офіційно визнаною розмовою між Путіним і президентом США з початку 2022 року.

Відповідаючи на запитання, чи мав він розмову з Путіним після того, як став президентом 20 січня, чи раніше, Трамп сказав: "У мене це було. Скажімо так, у мене це було... І я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну. Якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови. Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити війну", — заявив Трамп

Президент зазначив, що Сполучені Штати підтримують контакти з Росією та Україною. "Ми розмовляємо з обома сторонами", - сказав він.

Нагадаємо, що Трамп пообіцяв покласти край війні, але поки не оголосив публічно, як він це зробить.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським вже наступного тижня. За словами Трампа, планується обговорення закінчення війни та угоди щодо природних ресурсів України. Президент США наголосив, що Білий дім намагається "захистити" корисні копалини України.