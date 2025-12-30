США "дотискають" Київ: експерт про деталі переговорів та пастку Трампа

Трамп, Зеленський та Путін / © ТСН

Переговорний процес щодо завершення війни в Україні наближається до критичної межі, проте «точка неповернення» ще не пройдена. Наразі ініціатива перебуває на боці Сполучених Штатів, які посилюють тиск на Київ, тоді як Росія намагається виграти час для реалізації своїх військових планів.

Про це розповів політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв′ю «Телеграфу».

За словами експерта, американська сторона змінила підхід до діалогу з Україною. Якщо раніше комунікація йшла через довірених осіб Дональда Трампа, то тепер до процесу долучилися офіційні інституції.

«Складається враження, що американці дотискують Україну, а завдання Зеленського — це маневрувати і не датися в пастку до Трампа і Путіна», — зазначив Кулик.

Політолог підкреслив, що залучення таких фігур, як Марко Рубіо, свідчить про серйозність намірів США отримати результат. Зараз м’яч на боці Вашингтона: або їм вдасться «дотиснути» сторони до угоди, або світ побачить черговий раунд безрезультатних переговорів.

Чому Росія зволікає

Попри офіційну риторику «рупорів Кремля», Москва зацікавлена в переговорах і бере участь у дипломатії другого плану. Однак росіяни не поспішають підписувати документи «тут і зараз».

«Одна з версій — росіяни вважають, що вони ще не отримали максимум на полі бою, тому можна потягнути до лютого чи, умовно, квітня місяця», — пояснив експерт.

Кремль прагне вийти на складну конструкцію «багаторівневих угод», де домовленості будуть зафіксовані не лише з Україною, а й окремо зі США та Європою. Тільки після владнання глобальних питань Москва готова буде підписати прямий договір з Києвом.

Кулик зауважив, що всі гучні інсайди, які з’являються у західних ЗМІ, є частиною переговорної тактики.

«Прихований сегмент переговорів не тримається довго в секреті. Всі сторони намагаються скористатися цими інсайдами для створення пастки один одному. Тому цю інформацію максимально 'зливають'», — каже аналітик.

На столі переговорів наразі лежать конкретні карти, питання гарантій безпеки, варіанти територіальних поступок та, що важливо, внутрішньополітичні кейси — вибори та референдум.

Як хочуть «продати» мир українцям

Ключовим питанням залишається легітимізація можливої угоди всередині України. Експерт вважає, що Верховна Рада має необхідні голоси, але все залежатиме від того, як домовленості будуть подані суспільству.

«Якщо це буде упаковано як мир, як гарантії, як 'ми нічого не здаємо', 'ми все повернемо пізніше дипломатичним шляхом', то Верховна Рада зараз має необхідну кількість голосів», — прогнозує Кулик.

Це також потребуватиме переформатування уряду та задоволення політичних апетитів депутатів. Що стосується суспільства, то українці не готові до капітуляції, але можуть погодитися на хитро сформульовані компроміси.

«Коли буде на референдум винесено питання: 'чи підтримуєте ви ідею створення вільної економічної демілітаризованої зони на Донбасі', то відсоток тих, хто готовий на такий компроміс із совістю, буде більший», — резюмував політолог.

Нагадаємо, за результатами діалогу з українським колегою Трамп заявив про суттєве наближення до завершення війни, оцінивши фіналізацію домовленостей у 95%. Американський лідер підтвердив, що провів комплексні консультації з ключовими союзниками у Європі та мав розмову з Путіним.