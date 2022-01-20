США дозволили трьом союзникам по НАТО передати Україні американську зброю – ЗМІ

Йдеться про Латвію, Естонію та Литву.

Державний департамент США на тлі стягування російських військ до українських кордонів дав дозвіл країнам Балтії, які є союзниками по НАТО, відправити зброю американського виробництва Україні.

Про це інформує Politico з посиланням на джерело в Держдепі.

Згідно з правилами експортного контролю, Латвія, Естонія та Литва повинні були отримати дозвіл від Держдепартаменту перед тим, як передати зброю Україні.

"Запити від Латвії, Естонії та Литви надійшли за останні тижні, і останній був схвалений у середу увечері. Найближчими днями адміністрація Байдена також розпочне процес постачання до Українт протитанкових ракет, боєприпасів та іншого обладнання на суму $200 млн", - сказано в повідомленні.

Про яку саме зброю йдеться, не уточнюється. Утім, за даними агентства Reuters, імовірно, дозвіл дасть змогу Литві передати Україні ракети Stinger, а Естонії - протитанкові ракети Javelin.

Нагадаємо, очільник Білого дому Джо Байден вважає, що вторгнення РФ в Україну мало б найсерйозніші наслідки для миру від Другої світової війни.

Водночас Байден не відкидає можливості проведення саміту з Путіним через агресію РФ навколо України.

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