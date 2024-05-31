США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: у Путіна відреагували

У Кремлі відреагували на те, що Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Рішення прокоментував речник російського диктатора Володимира Путіна - Дмитро Пєсков.

Представник кремлівського "фюрера" заявив, мовляв, Україна вже намагається завдавати ударів по території Росії американською зброєю.

Не зміг Пєсков обійтися і без звинувачень на адресу Вашингтона. З його слів, йдеться про втягнення Штатів у війну - або, як сказав речник Путіна, - у конфлікт.

Зауважимо, що російський політик, голова думського комітету оборони Андрій Картаполов пригрозив США через позицію Вашингтона щодо ударів по РФ. З його слів, нібито ймовірне рішення Вашингтона не позначиться на перебігу "сво".