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США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: у Путіна відреагували

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США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: у Путіна відреагували

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

доповнюється

У Кремлі відреагували на те, що Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Рішення прокоментував речник російського диктатора Володимира Путіна - Дмитро Пєсков.

Представник кремлівського "фюрера" заявив, мовляв, Україна вже намагається завдавати ударів по території Росії американською зброєю. 

Не зміг Пєсков обійтися і без звинувачень на адресу Вашингтона. З його слів, йдеться про втягнення Штатів у війну - або, як сказав речник Путіна, - у конфлікт.

Зауважимо, що російський політик, голова думського комітету оборони Андрій Картаполов пригрозив США через позицію Вашингтона щодо ударів по РФ. З його слів, нібито ймовірне рішення Вашингтона не позначиться на перебігу "сво".

 

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