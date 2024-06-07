США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: в Москві вибухнули погрозами

В російському МЗС заявляють, мовляв, не бачать зараз передумов для діалогу із Заходом.

У Москві вибухнули погрозами після того, як Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії.

На рішення Вашингтона відреагувала речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

За її словами, мовляв, США не вдасться уникнути відповідальності "за дозвіл Києву завдавати ударів по території Росії американською зброєю".

Раніше Захарова заявила, що нібито передумови для діалогу і нормалізації відносин із західними країнами наразі немає. Бо, мовляв, лідери країн Заходу обрали "агресивний та конфронтаційний курс" щодо Росії.

Нагадаємо, що раніше на дозвіл Вашингтона бити по РФ наданою зброєю відреагували і в адміністрації диктатора РФ Володимир Путіна. Зі слів речника Дмитра Пєскова, нібито Україна вже намагається завдавати ударів по території Росії американською зброєю.

Читайте також: