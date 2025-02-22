США дратує позиція України: політолог сказав, що не сподобалось Вашингтону

Експерт наголосив, що "не треба прогинатися, приймати першу пропозицію і не бігати на задніх лапках".

Адміністрації президента США Дональда Трампа не подобається, що Україна проявляє свою позицію і виявилася не настільки поступливою, як того б хотілося американцям. Тобто Вашингтону доводиться йти на умови Києва, і це неабияк дратує американську владу.

Таку думку політолог Тарас Загородній висловив "24 каналу".

Як приклад політолог навів реакцію адміністрації експрезидента США Джо Байдена, коли Україна почала виготовляти далекобійні безпілотники та завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Це розгнівало американську адміністрацію.

Загородній прокоментував повідомлення західної преси про новий варіант угоди від США для України про корисні копалини, яка може бути підписана найближчим часом.

"(Американці – ред.) поображалися і першими приїхали торгуватися. Це ще раз показує, що не треба прогинатися, приймати першу пропозицію і не бігати на задніх лапках. Треба теж тримати свій фасон і диктувати власні умови", – зазначив політолог.

Протягом останніх днів Трамп та його команда зробили багато провокативних заяв щодо України та її президента Володимира Зеленського. Зокрема, наближене до американського лідера анонімне джерело вважає, що Зеленському варто негайно виїхати з України до Франції.

Загородній прокоментував такі заяви.

"Я думаю, що такі публікації більше додають рейтингу Зеленському всередині країни, адже показують, що він не дуже зручний навіть для американців. Вони хотіли все порішать, а не виходить", – висловив думку політолог.

Він акцентував на хитрій тактиці Трампа. Він не хоче виконувати умови росіян, і водночас не хоче цього визнати, тому намагається знайти слабку ланку. Президент США чомусь подумав, що український лідер є такою мішенню для цього.

До слова, за інформацією джерел Reuters, якщо Україна не погодиться на умови США щодо угоди про корисні копалини, то американці можуть відключити державу від Starlink.