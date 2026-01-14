США евакуюють військових з авіабази в Катарі на тлі можливих ударів по Ірану

Прапор США / © Associated Press

Реклама

США почали виведення сотень військовослужбовців зі своєї найбільшої авіабази на Близькому Сході — Аль-Удейд у Катарі — напередодні можливих військових дій проти Ірану.

Про це повідомляє із посиланням на американського посадовця та джерело, обізнане з ситуацією NBC News.

За даними співрозмовників видання, військових переводять на інші об’єкти та до готелів у регіоні, щоб зменшити ризики у разі можливої відповіді Тегерана на потенційні удари США по іранських цілях.

Реклама

Уряд Катару підтвердив, що частину персоналу було виведено з бази «у відповідь на поточну регіональну напруженість». У заяві наголошується, що влада країни вживатиме «всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян і резидентів».

Водночас Посольство США в Саудівській Аравії закликало американських громадян і персонал «дотримуватися підвищеної обережності та обмежити необов’язкові поїздки до військових об’єктів у регіоні».

Евакуація відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп розглядає низку варіантів реагування на жорсткі дії іранської влади проти учасників масових протестів у країні.

Іранські посадовці раніше заявили, що у разі американського удару під загрозою опиняться військові об’єкти США та Ізраїлю в регіоні. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що «військові та морські центри США стануть легітимними цілями».

Реклама

NBC News нагадує, що у червні минулого року американські військові вже залишали базу Аль-Удейд напередодні операції Пентагону проти іранських об’єктів зі збагачення урану, відомої як «Midnight Hammer». Тоді Іран відповів ракетним ударом по базі. Поточне виведення військ, за словами джерел, є більш скоординованим і здійснюється заздалегідь.

Раніше про евакуацію американських військових також повідомляло агентство Reuters. Ситуація загострюється на тлі масових протестів в Ірані, спричинених економічною кризою. За даними правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), з початку заворушень було вбито щонайменше 2,5 тис. осіб, зокрема близько 150 представників сил безпеки. Ще близько 18 тис. людей було затримано.

Правозахисники повідомляють про заплановану страту 26-річного Ерфана Солтані, якого засудили без повноцінного судового розгляду. Президент США заявив, що у разі її проведення Вашингтон вдасться до «дуже жорстких дій».

Водночас іранська влада стверджує, що значна частина загиблих — це мирні громадяни, які стали жертвами «терористів і погромників», та звинувачує США в організації «хаосу» з метою створення приводу для військового втручання.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай не схвалює погроз президента США Дональда Трампа завдати удару по режиму в Ірані через жорстоке придушення владою протестів.