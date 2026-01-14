- Дата публікації
-
Категорія
Політика
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 2 хв
США евакуюють військових з авіабази в Катарі на тлі можливих ударів по Ірану
Американські війська залишають найбільшу базу США на Близькому Сході через загострення ситуації навколо Ірану.
США почали виведення сотень військовослужбовців зі своєї найбільшої авіабази на Близькому Сході — Аль-Удейд у Катарі — напередодні можливих військових дій проти Ірану.
Про це повідомляє із посиланням на американського посадовця та джерело, обізнане з ситуацією NBC News.
За даними співрозмовників видання, військових переводять на інші об’єкти та до готелів у регіоні, щоб зменшити ризики у разі можливої відповіді Тегерана на потенційні удари США по іранських цілях.
Уряд Катару підтвердив, що частину персоналу було виведено з бази «у відповідь на поточну регіональну напруженість». У заяві наголошується, що влада країни вживатиме «всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян і резидентів».
Водночас Посольство США в Саудівській Аравії закликало американських громадян і персонал «дотримуватися підвищеної обережності та обмежити необов’язкові поїздки до військових об’єктів у регіоні».
Евакуація відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп розглядає низку варіантів реагування на жорсткі дії іранської влади проти учасників масових протестів у країні.
Іранські посадовці раніше заявили, що у разі американського удару під загрозою опиняться військові об’єкти США та Ізраїлю в регіоні. Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що «військові та морські центри США стануть легітимними цілями».
NBC News нагадує, що у червні минулого року американські військові вже залишали базу Аль-Удейд напередодні операції Пентагону проти іранських об’єктів зі збагачення урану, відомої як «Midnight Hammer». Тоді Іран відповів ракетним ударом по базі. Поточне виведення військ, за словами джерел, є більш скоординованим і здійснюється заздалегідь.
Раніше про евакуацію американських військових також повідомляло агентство Reuters. Ситуація загострюється на тлі масових протестів в Ірані, спричинених економічною кризою. За даними правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), з початку заворушень було вбито щонайменше 2,5 тис. осіб, зокрема близько 150 представників сил безпеки. Ще близько 18 тис. людей було затримано.
Правозахисники повідомляють про заплановану страту 26-річного Ерфана Солтані, якого засудили без повноцінного судового розгляду. Президент США заявив, що у разі її проведення Вашингтон вдасться до «дуже жорстких дій».
Водночас іранська влада стверджує, що значна частина загиблих — це мирні громадяни, які стали жертвами «терористів і погромників», та звинувачує США в організації «хаосу» з метою створення приводу для військового втручання.
