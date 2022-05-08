США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія узгодили додаткові санкції проти Кремля: подробиці

США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія узгодили додаткові санкції проти Кремля: подробиці

Сторони обговорили також загрозу глобальній продовольчій безпеці, спричинену вторгненням Росії.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман разом зі своїми колегами з Франції, Німеччини, Італії й Великої Британії обговорили подальші кроки щодо введення додаткових санкцій проти Росії та продовження підтримки України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Держдепартамент США за результатами переговорів.

«Учасники зустрічі узгодили плани щодо додаткових санкцій, а також інших заходів з метою притягнення російської федерації до відповідальності», - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони провели широку дискусію щодо вторгнення Росії в Україну, важливості подальшого надання військової допомоги Україні для самооборони, а також гуманітарної допомоги мільйонам людей, які були змушені покинути свої домівки.

Вони обговорили також загрозу глобальній продовольчій безпеці, спричинену вторгненням Росії.

Нагадаємо, що Путін благав країни ОДКБ надати Росії живої сили для продовження війни в Україні.

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