США, Франція та інші союзники обговорили гарантії безпеки для України після війни

США, Франція та інші союзники обговорили гарантії безпеки для України після війни

Союзники вирішували, як надати гарантії безпеки Україні після війни, якщо вона не є частиною НАТО.

Очільники США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, а також керівники ЄС та НАТО провели онлайн-зустіч, під час якої обговорили свої дії щодо підтримки України та майбутні гарантії безпеки.

Про це пише Reuters.

Радник президента Франції сказав, що союзники обговорювали, як надати гарантії безпеки Україні після війни, якщо вона не є частиною НАТО та її автоматичного оборонного механізму, відомого як стаття 5.

За його словами, Франція готова надати гарантії безпеки Україні. Зокрема, гарантіями безпеки можуть назвати постачання зброї та військової техніки, щоб Україна могла впоратися з новим нападом.

Ці гарантії більше схожі на положення про оборону, яке зараз має Європейський Союз серед своїх членів, а не на захисний механізм, подібний до статті 5 НАТО, яка запускає автоматичну військову підтримку у разі нападу на члена.

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"Ми підтвердили нашу єдність і нашу рішучість діяти, щоб переконати Росію від продовження конфлікту. Ми продовжуватимемо посилювати нашу фінансову, військову та гуманітарну допомогу на підтримку українців", — зазначив своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон.

Лідери названих вище країн також обговорили необхідність переконати держави, які не входять до ЄС і країн G7, розглядати війну в Україні як проблему, яка стосується миру у всьому світі, а не лише Європи чи Заходу.

Раніше Велика Британія, США та Канада пообіцяли надати Україні важке зброєння.

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