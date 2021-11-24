США готові "без вагань" боротися зі шкідливою для України діяльністю РФ - Держдеп

Незвичайна військова активність Росії біля кордонів України викликає занепокоєння у США.

США стурбовані скупченням російських військ на кордоні з Україною та готові "без вагань" боротися зі шкідливою діяльністю РФ.

Відповідну заяву у вівторок, 23 листопада, під час брифінгу озвучив речник американского Державного департаменту Нед Прайс.

"Від початку роботи адміністрації ми продемонстрували готовність і здатність використовувати низку інструментів для боротьби зі шкідливою діяльністю РФ, і ми без вагань використаємо ці інструменти, якщо буде необхідно, в майбутньому", - зазначив він.

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За словами Прайса, незвичайна військова активність Росії біля кордонів України викликає занепокоєння у США.

"Це привід для занепокоєння наших українських партнерів. Це також привід для занепокоєння і для наших європейських союзників", - продовжив представник Держдепу.

Він вказав на те, що в останні тижні американська сторона "провела великі консультації та вела узгоджену дипломатію не лише з Україною, а й з нашими європейськими союзниками", наголошуючи на "твердій прихильності суверенітету України".

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"Під час багатьох із цих зустрічей ми обговорювали нашу стурбованість військовою діяльністю Росії, її жорсткою риторикою щодо України", - додав Прайс, анонсувавши нові консультації з цього питання з міжнародними партнерами, зокрема з НАТО.

Водночас речник зовнішньо-політичного відомства США констатував, що наміри Росії залишаються невідомими.

"Ми не знаємо точно, що можуть планувати Володимир Путін та Кремль. Але ми знаємо дещо. Ми дійсно знаємо, зокрема з державних звітів, про незвичайну російську військову діяльність уздовж кордону. Ми дійсно знаємо історію, і ця історія зовсім не обнадіює з точки зору попередніх подібних кроків, які РФ зробила у 2014 році", - висловився він.

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