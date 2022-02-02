США готові дозволити Росії перевірити наявність ракет "Томагавк" на базах НАТО - Bloomberg

Пропозиція відображає зусилля США знайти точки дотику з РФ на тлі ситуації з Україною.

США готові обговорити надання Росії можливості переконатися у відсутності крилатих ракет "Томагавк" (Tomahawk) на таємних базах НАТО в Румунії та Польщі.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що пропозиція американської сторони спрямована на те, щоб розвіяти побоювання Москви щодо того, що "пускові установки можуть бути використані проти Росії".

Водночас, заявив співрозмовник видання, будь-яка угода буде укладена лише після обговорення з союзниками НАТО, особливо з Польщею та Румунією. Також Вашингтон очікуватиме від Кремля аналогічних дій щодо російських баз, на яких розміщена зброя наземного базування.

"Ця пропозиція відображає зусилля США знайти точки дотику з РФ, оскільки вони прагнуть розрядити напруженість навколо України", - вказують у виданні.

Автори зауважують, що на полігонах Польщі та Румунії відсутні ракети типу "Томагавк", однак президент РФ Володимир Путін неодноразово стверджував, що США і НАТО можуть використати систему протиракетної оборони Aegis Ashore для їхнього запуску.

Як повідомлялося, Росія надіслала запити щодо "гарантій безпеки" всім країнам-членам ОБСЄ.

Раніше США надіслали до РФ письмову відповідь щодо так званих "гарантій безпеки". Американська сторона відмовилася публікувати документ і закликала до того ж Кремль.

Нагадаємо, що Держдеп США повідомив Києву про зміст відповіді Москві щодо "гарантій безпеки" і запевнив, що "сюрпризів не буде".

США отримали письмову відповідь Росії на свої пропозиції щодо гарантій безпеки | Новини світу

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