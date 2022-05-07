США готові надати будь-яку можливу економічну й гуманітарну допомогу Україні, щоб перемогти Путіна та відбудувати країну

У Білому домі заявили, що Штати готові забезпечувати будь-яку допомогу для відбудови України
Адміністрація США готова забезпечувати будь-яку можливу економічну й гуманітарну допомогу Україні, щоби підтримати не лише протистояння українського народу російській агресії, але також відбудову держави після бойових дій.
Про це речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.
«Ми дуже відкриті до всього, що може допомогти українцям відбудувати їхню країну й, очевидно, протистояти російському вторгненню. І ми знаємо, що гуманітарна й економічна допомога, яка, авжеж, може мати багато форм, є життєво важливою для них і для їхнього успіху»,- додала представниця адміністрації.
У відповідь на запитання, чи розглядається у цьому зв’язку можливість списання частини зовнішнього боргу України, Псакі зазначила, що має перевірити, яку конкретно точку зору має адміністрація США в цьому питанні.
Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден анонсував черговий пакет допомоги Україні.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України в символічну для Росії дату — 9 травня.
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