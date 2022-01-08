США готові обговорювати скорочення військової присутності в Європі, але відведення військ РФ від кордонів з Україною буде недостатньо

США готові обговорювати скорочення військової присутності в Європі, але відведення військ РФ від кордонів з Україною буде недостатньо

Йдеться про чисельність американських військових контингентів у країнах Балтії та Польщі.

Адміністрація США на майбутніх консультаціях з РФ готова обговорити можливість скорочення військової присутності на сході Європи за умови, що Москва теж буде готова на такі заходи.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на знайомі з американською позицією джерела.

За даними ЗМІ, водночас адміністрація президента США Джо Байдена не впевнена в готовності РФ до серйозних дискусій, але якщо Росія буде до них готова, американські офіційні особи запропонують обговорити скорочення присутності сил Вашингтона та Москви у Східній Європі, а також зменшення масштабів навчань у цьому регіоні.

Йдеться про чисельність американських військових контингентів у країнах Балтії та Польщі, а також про те, щоб заздалегідь попереджати один одного про переміщення сил. Американців цікавлять переговори з приводу ракет "Іскандер" у Калінінграді.

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"Якщо виявиться, що Росія готова обговорювати скорочення присутності в регіоні, США готові обговорювати конкретні кроки", — наводить телеканал слова неназваного американського чиновника.

Джерела NBC News пояснили, що США чекатимуть від Росії зобов'язань скоротити військову присутність на своїх західних кордонах. При цьому вони наголошують, що при цьому відведення військ від кордонів з Україною буде в цьому випадку недостатнім.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна може отримати додатковий пакет військової допомоги від США.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії зазначав, що НАТО зіткнеться із "тяжкими наслідками" у разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, підкресливши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна — ніхто інший".

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