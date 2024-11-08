США готові підтримати переговори України і Росії, але є одна умова

Якщо президент України Володимир Зеленський висловить готовність до переговорів з агресоркою Росією, то США готові підтримати такий діалог.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомила "ЄП".

Під час брифінгу журналісти згадали заяву новообраного президента США Дональда Трампа про можливість закінчити війну в "перші 24 години" перебування на посаді та запитали, чи сприятиме Вашингтон переговорам, якщо "обидві сторони висловлять готовність розпочати їх". Міллер відповів, що країна підтримає це, якщо президент України вирішить це.

"Такою була наша політика – наша давня політика, що саме президент Зеленський має вирішувати, коли настає час для переговорів. Це не те, до чого ми або будь-яка інша країна повинні його підштовхувати", - висловився Міллер.

З його слів, США підтримають Зеленського в будь-якому процесі, "спрямованому на забезпечення справедливого і тривалого миру".

"Але як завжди – і ви можете просто подивитися на заяви, які він (Володимир Путін - Ред.) продовжує робити. Ми не побачили жодних ознак того, що Путін готовий відмовитися від своєї мети продовжувати поглинати українську територію", - акцентував представник Держдепу.

Окрім того, Міллер висловив впевненість у тому, що кремлівський "фюрер" погодився на переговори, за яких би він "отримав все, що хоче, а Україна не отримає нічого з того, на що має право за законом".

"Але це не ті переговори, в яких зацікавлений президент Зеленський, та й не повинен бути зацікавлений", - наголосив Метью Міллер.

Нагадаємо, після перемоги на виборах президента США кандидата-республіканця Дональда Трампа, який обіцяв закінчити війну в Україні впродовж 24 годин, у публічному просторі почали активніше обговорювати можливість мирних переговорів та говорити про наслідки припинення вогню. Втім, чи стала війна в Україні ближчою до завершення, - читайте у нашому матеріалі.

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