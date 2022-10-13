США готові захищати "кожен дюйм" НАТО на тлі ядерних погроз Росії - очільник Пентагону

На тлі російських ядерних погроз Україні та світу США підтвердили своє зобов'язання захищати "кожний дюйм" території НАТО.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін перед переговорами між міністрами оборони Північноатлантичного альянсу, передає Reuters.

Керівник американського оборонного відомства зазначив, що США залишаються відданими колективній обороні НАТО, зокрема, на тлі неодноразових ядерних погроз від президента РФ Володимира Путіна у зв'язку з невдачами російської армії під час її майже восьмимісячного вторгнення в Україну.

"Ми зобов'язуємося захищати кожен дюйм території НАТО – якщо і коли до цього дійде", – сказав Остін.

Ядерні погрози РФ

29 вересня видання CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Раніше в Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.

Чиновник НАТО попередив, що будь-яке застосування Москвою ядерної зброї матиме "безпрецедентні наслідки" для Росії і "майже напевно" викличе "фізичну відповідь" з боку союзників і, можливо, з боку Альянсу.

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