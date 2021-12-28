США готові захистити Польщу у разі російської агресії: подробиці

США підтримують статтю 5 статуту Організації північноатлантичного договору.

США готові забезпечити підтримку своїх союзників НАТО на східному фланзі в умовах концентрації Росією військ на кордоні з Україною.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Інтерфакс".

"Саліван підтвердив, що США підтримують застосування статті 5 статуту Організації північноатлантичного договору і наголосив на готовності Сполучених Штатів надавати допомогу союзникам на східному фланзі у справі захисту своїх країн", — йдеться у повідомленні Білого дому про телефонну бесіду Саллівана з головою Бюро національної безпеки при президенті Польщі Павлом Солохом.

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Білий дім зауважив, що сторони обмінялися думками щодо нарощування військової могутності Росії поблизу кордону з Україною та підтвердили важливість єдності союзників у дипломатичних зусиллях та зусиллях зі стримування.

Нагадаємо, що стаття 5 Статуту НАТО передбачає, що збройний напад на одну або кілька країн-членів альянсу розглядатиметься як напад на всіх учасниць Північноатлантичного договору.

Раніше радник голови ВП Олексій Арестович заявив, що російські війська в Україні "утоплять у крові".

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