США готує відповідь на ультиматуми РФ: The Washington Post дізналася, якою буде позиція Вашингтона

У Білому домі зацікавленні дипломатично вирішити питання.

Сполучені Штати Америки збираються у письмовій відповіді Росії виявити зацікавленість у подальшому діалозі, але відхилити ультиматум Кремля щодо НАТО.

Про це пише The Washington Posts із посиланням на джерела.

Як заявив виданню на умовах анонімності представник Держдепартаменту США, "письмова відповідь адміністрації Байдена включатиме пропозиції щодо американської безпеки та продемонструє зацікавленість Вашингтона у продовженні діалогу".

У повідомленні газети з посиланням на джерело йдеться, що відповідь, як і раніше, не відповідатиме вимогам Росії щодо скасування політики відкритих дверей для вступу до НАТО.

Водночас зазначає видання, "адміністрація Байдена вважає, що, як і раніше, потрібно надати лист, який може бути прочитаний безпосередньо президентом Росії Володимиром Путіним".

"У наших інтересах, якщо вища особа, яка приймає рішення у Росії, розгляне ці ідеї та вирішить, чи слід рухатися вперед", - цитує видання слова одного з джерел. Він додав: "Ми не хочемо бути тими, хто унеможливлює потенційне дипломатичне рішення".

Нагадаємо, 21 січня у Женеві відбулися переговори держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Переговори без камер тривали близько двох годин. За результатами переговорів, Блінкен зазначив, що він пояснив російському дипломату, що подальші напади Росії на Україну, зокрема кібернапади, Сполучені Штати без відповіді не залишать. Лавров назвав переговори проміжними, і Росія продовжує чекати на письмову відповідь Сполучених Штатів.

У письмових пропозиціях США, які наступного тижня буде надіслано до Кремля, адміністрація президента Байдена представить бачення того, як обидві сторони можуть зміцнити почуття взаємної безпеки. За словами Псакі, усі пропозиції, які будуть викладені, відповідатимуть позиції американської сторони, озвученій раніше на переговорах.

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