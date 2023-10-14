США готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі - ЗМІ 

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти, сили швидкого реагування, які здатні проводити спеціальні операції, готуються на випадок, якщо йому буде наказано наблизитися до Ізраїлю.

Це може статися, щоб зміцнити там позицію американських сил, повідомили CNN кілька американських чиновників.

Підрозділ, який зараз перебуває на борту десантного корабля USS Bataan, складається з понад 2000 морських піхотинців і моряків і буде здатний підтримувати масштабну евакуацію. Серед основних завдань морської експедиційної групи є операції з евакуації та гуманітарна допомога.

Такого наказу підрозділу ще не давали, повідомили чиновники. Але останніми днями офіційні особи з питань оборони неодноразово заявляли, що Пентагон зможе швидко надіслати додаткові сили та засоби в регіон, якщо це буде необхідно, оскільки Ізраїль продовжує воювати проти терористичного угруповання ХАМАС.

«Що було дуже чітко, особливо торік від наших військових США, так це те, що ми залишаємось здатними, спроможними та готовими динамічно та оперативно перекидати сили в регіон», — сказав високопоставлений чиновник оборони.

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти та USS Bataan є частиною десантної групи, яка була розгорнута в регіоні в липні у відповідь на посилення іранської агресії в Оманській затоці та навколишніх водах.

Останніми днями він був дислокований поблизу Кувейту в рамках запланованих там навчань, але покинув його передчасно «через нові події», — повідомила прессекретарка підрозділу, капітан Анжеліка Уайт, виданню Marine Corps Times.

Раніше цього тижня США розгорнули ударну групу авіаносців "Форд" у східному Середземномор'ї як демонстрацію стримування будь-яких груп або країн, у яких може виникнути спокуса вступити в конфлікт.

Зауважимо, один з лідерів ХАМАС Халед Машал закликав мусульман усього світу влаштувати погром євреям у п'ятницю, 13 жовтня. Ізраїль просить своїх громадян по всьому світу бути обережними, у багатьох країнах вживають заходів для охорони єврейських громад, установ та закладів.

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