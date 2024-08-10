США хочуть виділити Ізраїлю 3,5 мільярда доларів для американської зброї та військової техніки

США мають намір надати Ізраїлю 3,5 мільярда доларів, щоб витратити їх на американську зброю та військову техніку, вивільнивши гроші через кілька місяців після того, як їх було виділено Конгресом, оскільки напруга між Ізраїлем та Іраном продовжує зростати.

Про це повідомили CNN численні чиновники, знайомі з цим питанням.

Держдепартамент повідомив законодавців, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір виділити Ізраїлю мільярди доларів іноземного військового фінансування, повідомило одне з джерел. Гроші походять із законопроєкту про додаткове фінансування Ізраїлю на суму 14,1 мільярда доларів, який Конгрес ухвалив у квітні, повідомили джерела.

Фінансування – це, по суті, кошти, які Ізраїль може використовувати для закупівлі передових систем озброєння та іншого обладнання у США через програму зовнішнього військового фінансування.

Джерела повідомили CNN, що для вивільнення грошей з цих пакетів не є чимось незвичайним. Але фінансування було виділено цього тижня, оскільки Ізраїль і ширший регіон готуються до нападу з боку Ірану та/або "Хезболли" після вбивства Ізраїлем високопоставлених лідерів ХАМАС і Хезболли в Тегерані та Бейруті на початку цього місяця.

Ізраїль не отримає негайно зброю американського виробництва на 3,5 мільярда доларів. Замість цього фінансування призначене для того, щоб Ізраїль міг придбати системи, які будуються зараз і, ймовірно, не будуть доставлені через кілька років. Додаткове фінансування також виділило обладнання на мільярди доларів, яке Пентагон може взяти зі своїх власних запасів, щоб відправити безпосередньо до Ізраїлю в набагато швидший термін.

Американські дипломати та адміністрація Байдена також наполягають на мирних зусиллях у регіоні в останні тижні на тлі загрози ударів у відповідь по Ізраїлю.

Держсекретар Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поспілкувався з міністром закордонних справ Йорданії Айманом Сафаді, згідно з повідомленням Державного департаменту про їхню розмову в п’ятницю, про "зусилля заспокоїти напруженість у регіоні".

"Секретар і міністр закордонних справ Сафаді обговорили спільну заяву Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, яка закликала до негайного припинення вогню, щоб надати допомогу як палестинцям у Газі, так і заручникам та їхнім родинам", — заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Нагадаємо, Іран погрожує Ізраїлю ударом після вбивства ватажка ХАМАСу Ісмаїла Ганії. Можлива атака стане найбільшим випробуванням для ізраїльської системи ППО "Залізний купол", яка може не витримати удару.

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