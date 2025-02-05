Трамп шокував заявою про плани США щодо Сектора Гази і палестинців

Президент Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль Сектор Газа та розвинуть його економічно після того, як палестинців переселять до іншого місця. Ці дії зруйнують десятиліття американської політики щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп оприлюднив свій несподіваний план на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 4 лютого, не повідомивши конкретних деталей. Ця заява пролунала після шокувальної пропозиції Трампа раніше щодо постійного переселення понад 2 млн палестинців із Гази до сусідніх країн. Президент США назвав цей анклав "місцем знесення".

"США візьмуть під свій контроль Сектор Газа, і ми також зробимо з ним роботу. Ми будемо володіти ним і відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних невибухлих бомб та іншої зброї на місці. Ми збираємося розвивати це, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде те, чим може пишатися весь Близький Схід. Я дійсно бачу довгострокову позицію власності, і я бачу, що це принесе велику стабільність цій частині Близького Сходу", – висловився Трамп.

Відповідаючи на запитання, хто там житиме, президент США сказав, що це може стати домом для "людей світу". Трамп узявся рекламувати цю вузьку смугу як таку, що може стати "Рів’єрою Близького Сходу".

Водночас він не відповів прямо на запитання про те, як і під якою владою США можуть захопити та окупувати Газу. Американська адміністрації, включно з Трампом під час його першого президентського терміну, уникала розміщення там військ.

Також читайте Трамп вивів США з Ради ООН з прав людини - Reuters

Як зазначається у статті, Трамп може очікувати, що як союзники, так і вороги рішуче виступатимуть проти захоплення Гази, і його пропозиція викликає питання, чи захоче Саудівська Аравія приєднатися до відновленого за посередництва США поштовху до історичної нормалізації відносин із союзником Вашингтона Ізраїлем.

Взяття під контроль Сектора Гази суперечило б давній політиці США та більшості міжнародної спільноти, яка вважала, що Газа стане частиною майбутньої палестинської держави, до якої входитиме окупований Західний берег.

Кілька законодавців-демократів швидко засудили пропозиції президента-республіканця щодо Гази.

Реакція Біньяміна Нетаньяху

Своєю чергою Нетаньяху сказав, що Трамп "мислить нестандартно зі свіжими ідеями" і "виявляє готовність порушити традиційне мислення".

Журналісти не виключають, що прем'єр Ізраїлю відчув полегшення від того, що президент США не тиснув на нього публічно, щоб той підтримував припинення вогню. Нетаньяху стикається з погрозами ультраправих членів його коаліції повалити його уряд, якщо він не відновить бойові дії в Газі, щоб знищити ХАМАС.

За оприлюдненою у січні оцінкою збитків ООН, розчищення понад 50 млн т уламків, які залишилися в Газі після бомбардувань Ізраїлю, може зайняти 21 рік і коштуватиме до 1,2 млрд дол.

Трамп пропонує постійне "переселення"

Ексзаступник офіцера національної розвідки США на Близькому Сході Джонатан Панікофф сказав, що якщо план Трампа буде реалізований, арабський світ сприйме це як Вашингтон, який не вивчив свої уроки з будівництва нації в Іраку та Афганістані.

Раніше Трамп повторив свій заклик до Йорданії, Єгипту та інших арабських держав прийняти жителів Гази. Він заявивв, що у палестинців немає іншого виходу, окрім як покинути прибережну смугу, яку необхідно відновити після майже 16 місяців руйнівної війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Але цього разу президент США заявив, що підтримає переселення палестинців "назавжди", виходячи за межі своїх попередніх пропозицій, які арабські лідери вже рішуче відкинули.

Примусове переміщення населення Гази, ймовірно, було б порушенням міжнародного права і викликало б лютий спротив не лише в регіоні, але й західних союзників Вашингтона. Деякі правозахисники порівнюють цю ідею з етнічною чисткою.

Високопосадовець ХАМАСу Самі Абу Зухрі засудив заклики Трампа до жителів Гази покинути її, назвавши це "вигнанням з їхньої землі".

"Ми вважаємо їх (заклики Трампа – ред.) рецептом для створення хаосу та напруги в регіоні, тому що жителі Гази не дозволять таким планам пройти", – сказав Абу Зухрі.

Президент США не надав жодної конкретної інформації про те, як може бути реалізований процес переселення, але його пропозиція суперечить зобов’язанням попередника Джо Байдена проти масового переміщення палестинців.

Ексрадник з Близького Сходу у республіканській і демократичній адміністраціях Аарон Девід Міллер сказав, що Трамп дав Нетаньягу "великий пас" своїм оголошенням щодо Гази.

"Він підтвердив майже всі праві фантазії в Ізраїлі", – сказав Міллер.

Своєю чергою уряд Саудівської Аравії у своїй заяві відкинув будь-які спроби витіснити палестинців з їхньої землі, і заявив, що не встановлюватиме відносини з Ізраїлем без створення палестинської держави.

Критики засуджують експансіоністську риторику Трампа

Деякі критики стверджують, що експансіоністська риторика Трампа повторює імперіалізм старого стилю, припускаючи, що вона може заохотити Росію до війни в Україні та дати Китаю виправдання для вторгнення на самовладний Тайвань.

Президент США назвав Сектор Газа давнім "символом смерті та руйнування" і сказав, що палестинців там слід розміщувати в "різних областях" в інших країнах. Трамп сказав, що США захоплять Сектор Газа, "вирівняють ділянку" та створять економічний розвиток, але не сказав, як.

Трамп представив широке, оптимістичне бачення захоплення Гази, уникаючи деталей того, як Сполучені Штати заволодіють анклавом і захистять його. Він також зробив розпливчасті заяви щодо того, куди вирушать палестинські жителі Гази, висловивши впевненість, що Єгипет і Йорданія візьмуть багатьох із них, незважаючи на те, що ці уряди вже відкидають цю ідею.

Нагадаємо, 18 січня Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників у Газі.