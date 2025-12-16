Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Адміністрація президента США Дональда Трампа зробила Україні найсильнішу пропозицію за весь час: безпекові гарантії, що імітують статтю 5 НАТО. Водночас пропозиція містить прихований ультиматум: або Україна приймає її зараз, або наступний варіант буде менш щедрим.

Про це повідомляє Politico.

Гарантії безпеки для України

Ініціатива щодо так званих гарантій безпеки «на кшталт статті 5» виникла на тлі тривалих переговорів у Берліні, в яких брали участь спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, зять і радник президента Джаред Кушнер, а також представники України і країн Європи. Вашингтон у такий спосіб намагається підштовхнути Київ до прийняття домовленостей, покликаних завершити війну.

Президент України Володимир Зеленський разом із багатьма європейськими лідерами раніше не поспішали погоджуватися на угоду без чітко зафіксованих гарантій безпеки з боку США, остерігаючись повторної агресії Росії в майбутньому.

Оприлюднена нині ініціатива США має вигляд спроби зняти ці занепокоєння, але водночас — стимулювати Зеленського до оперативних рішень.

«Основою цієї угоди є справді дуже сильні гарантії — на кшталт статті 5. Ці гарантії не залишатимуться на столі вічно. Вони доступні зараз, якщо буде досягнуто позитивного завершення переговорів», — сказав у коментарі виданню американський високопосадовець.

Пізніше 15 грудня Трамп повідомив, що провів телефонні розмови з Зеленським та європейськими лідерами. Він також підтвердив контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, не розкривши деталей щодо часу розмови.

«Мені здається, ми зараз ближче до результату, ніж будь-коли раніше, і подивимося, що можемо зробити», — сказав президент США журналістам у Білому домі. Відповідаючи на запитання про можливі часові межі для гарантій безпеки, він зазначив: «Термін — це момент, коли ми зможемо це завершити».

Обговорення, які тривали вихідними, переважно стосувалися конкретних параметрів гарантій безпеки, що їх готові надати США та європейські партнери Україні. Водночас на переговорах порушувалися і територіальні питання, а також інші складники майбутньої угоди.

Чи погодиться Росія на всі умови в остаточній угоді?

У Вашингтоні розраховують, що Москва погодиться з такими домовленостями в межах фінального врегулювання, а також не перешкоджатиме вступу України до Євросоюзу. Водночас подібні очікування можуть бути надмірно оптимістичними з огляду на небажання Кремля йти на компроміси під час попередніх раундів переговорів. Російська сторона поки що не озвучила своєї позиції щодо нових ініціатив, які останнім часом формуються в Європі.

«Ми вважаємо, що в остаточній угоді росіяни приймуть усі ці умови, які дозволять існувати сильній і вільній Україні. Росія в межах фінальної угоди дала зрозуміти, що не заперечує проти вступу України до ЄС», — сказав другий американський посадовець.

Поки що залишається незрозумілим, коли саме й у який спосіб адміністрація Трампа передасть нові напрацювання Москві. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує відповідної інформації від американської сторони, додавши, що Путін «відкритий до миру, до серйозного миру й серйозних рішень», але «категорично не відкритий до будь-яких хитрощів, спрямованих на затягування часу».

У Кремлі також повідомили, що розраховують отримати оновлені дані про берлінські переговори від США.

Коментуючи можливі терміни завершення перемовин, Пєсков зазначив, що спроби визначити конкретні дедлайни для мирної угоди є «невдячною справою».

За словами другого американського посадовця, українська делегація була приємно «здивована» готовністю Трампа погодитися на більш жорсткі гарантії безпеки та винести їх на ратифікацію Конгресом, що забезпечило б їхню чинність і після завершення його каденції.

У Вашингтоні також позитивно оцінили позицію європейських союзників, які протягом тривалого часу побоювалися, що команда Трампа може схилити Україну до невигідних компромісів. Європейські дипломати загалом висловлюють обережний оптимізм.

Територіальні питання

Віткофф і Кушнер паралельно намагалися зменшити розбіжності між Києвом і Москвою щодо майбутнього контролю над територіями. Російська сторона, зокрема, наполягає на збереженні контролю над Донбасом, включно з районами, які фактично не перебувають під її окупацією.

Як повідомив один із американських посадовців, під час переговорів детально обговорювалися конкретні територіальні сценарії. Серед них — ще не остаточно погоджена пропозиція щодо спільного контролю над Запорізькою атомною електростанцією з розподілом виробленої електроенергії порівну між сторонами.

Водночас американські представники здебільшого уникали деталізації інших суперечливих територіальних питань, зазначивши, що запропонували Зеленському «ідеї, які спонукають до роздумів».

Після відповіді українського президента на ці напрацювання Віткофф і Кушнер мають обговорити їх із російською стороною.

«Ми дуже добре оцінюємо прогрес, якого досягли, зокрема й у питаннях територій», — зазначив перший американський посадовець.

Наступним етапом мають стати робочі групи, які, ймовірно, зберуться вже цими вихідними в Маямі. Там військові експерти детально вивчатимуть мапи для врегулювання решти територіальних аспектів.

«Ми вважаємо, що вже, ймовірно, врегулювали близько 90% питань між Україною та Росією, але деякі моменти ще потребують доопрацювання», — підсумував співрозмовник видання.

Нагадаємо, 14-15 грудня Зеленський у Німеччині провів критичні переговори з посланцями Трампа щодо мирного плану. Президент України заявив про готовність до компромісу: Київ може тимчасово відкласти вступ до НАТО в обмін на потужні та юридично закріплені безпекові гарантії від США. Водночас Зеленський наголосив, що Україна не погоджується на передавання підконтрольних їй територій, та очікує від Вашингтона конкретних деталей щодо механізмів запобігання новому російському вторгненню.