Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати в приватному порядку погодилися надати гарантії безпеки для «коаліції охочих», яка має забезпечити виконання можливої мирної угоди між Україною та Росією.

Зокрема йдеться про розвіддані та матеріально-технічну підтримку європейським союзникам, пише The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Попри те, що президент США Дональд Трамп у своїй публічній риториці уникає зобов’язань щодо безпекових гарантій, джерела видання повідомляють, що американські переговорники неофіційно заявили про готовність Вашингтону надати підтримку союзникам в рамках «коаліції охочих».

Реклама

Основою співробітництва має стати обмін розвідданими, а також логістичне забезпечення: від постачання до моніторингу переміщень російської армії.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у розмові з журналістами натякнув на прогрес у цьому питанні, заявивши, що «обговорення тривають, і Трамп неодноразово говорив, що підтримає нас. І я чітко зазначив, що це важливий елемент наших зусиль».

У плани «коаліції охочих» входять чотири основні напрямки, які передбачають моніторинг дотримання умов миру в небі над Україною, в акваторії Чорного моря, а також на суші, включаючи розміщення військ західних союзників на території України. Дану ідею підтримує керівництво Великої Британії та Франції.

Наразі рішення про розгортання західних військ в Україні не ухвалене, але очікується, що програма навчання українських військових у межах британської операції Interflex може бути перенесене з Британії до західних областей України.

Видання додає, що західні війська, ймовірно, не будуть розміщуватись на лінії фронту, щоб уникати прямого втягування країн НАТО у війну.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп допустив можливість зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського Франциска.

Ми раніше інформували, що прессекретар МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не оголошує конкретних термінів чи дат припинення вогню.