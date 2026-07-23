США готові втрутитися у війну: Рубіо назвав вирішальну умову

Марко Рубіо. / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки «готові втрутитися» у перебіг війни в Україні, коли з’явиться реальна можливість досягти мирної угоди.

Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо, повідомляє The Guardian.

Він акцентував, що Вашингтон готовий «відігравати будь-яку позитивну роль», аби закінчити війну.

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«Для цього знадобиться щось, з чим зможуть погодитися і Росія, і Україна», — американський посадовець.

За словами Рубіо, попередні зусилля команди американського президента Дональда Трампа у цьому питанні були безуспішними. Водночас Білий дім готовий продовжити роботу, якщо помітить вагомі зміни.

«Якщо умови та обставини змінилися так, що це стало можливим, ми готові діяти. Президент відданий цій справі, і щодня, якщо ми побачимо можливість змінити ситуацію на краще, ми це зробимо», — пообіцяв Рубіо і додав, що сам Трамп вважає російсько-українську війну «дурною» і «безглуздою».

Нагадаємо, Рубіо зустрівся у столиці Філіппін з очільником МЗС Росії Сергієм Лаврови. Після переговорів держсекретар зробив заяву про війну. Зокрема, політики говорили про завершення війни, яку Росія розв’язала проти України.

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Водночас Лавров зухвало висловився про «неприпустимість подальшого постачання зброї» Україні, а також брехливо заявив про нібито готовність Росії до «політико-дипломатичного врегулювання» війни.

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