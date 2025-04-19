США готові визнати Крим російським, якщо йтиметься про ширшу мирну угоду — Bloomberg

Прапори РФ та США / © Reuters

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США готові визнати контроль Росії над українським Кримом у межах ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом, повідомляють джерела, обізнані з цим питанням.

Про це пише Bloomberg.

Потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент США Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і це сталося після того, як він і держсекретар Марко Рубіо припустили, що адміністрація готова відійти від своїх мирних посередницьких зусиль, якщо прогрес не буде швидко досягнутий.

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Нагадаємо, що Крим був захоплений Кремлем у 2014 році, але міжнародна спільнота чинила опір визнанню півострова російським, щоб уникнути легітимізації незаконної анексії.

Це ризикує підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення землі шляхом застосування сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не віддаватиме території Москві.

“Але цей крок був би благом для президента Росії Володимира Путіна, який давно домагався міжнародного визнання російського суверенітету в Криму. Путін поки що відмовлявся погоджуватися на пропозицію Трампа про широку мирну угоду”, — пише видання.

Посадовці, які обізнані з цим питанням, кажуть, що остаточне рішення з цього питання ще не прийнято. Білий дім і Держдепартамент не відповіли на запит про коментарі. Представник США, знайомий з ходом переговорів, на запитання про можливість визнання Криму відмовився коментувати подробиці переговорів.

Раніше Bloomberg повідомляв, що США представили союзникам пропозиції щодо мирної угоди між Росією та Україною в Парижі у Парижі, включно з описом умов припинення бойових дій і пом’якшення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню.

Союзники знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити обговорення.

Трамп продемонстрував нетерпіння в Білому домі, сказавши, що, хоча він сподівається, що обидві сторони погодяться рухатися вперед у сфері припинення вогню, США готові піти, якщо він відчує, що будь-яка зі сторін не віддана цьому процесу.

“Якщо з якоїсь причини одна зі сторін ускладнить це, ми просто скажемо, що ви дурні. Ви дурні, ви жахливі люди, і ми збираємося просто взяти пас. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити" — резюмував Трамп.