США готують нові санкції проти Росії через Україну: Трамп досі не визначився

Дональд Трамп / © Associated Press

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США готують нові санкції проти Росії у зв’язку з війною в Україні, однак президент Дональд Трамп досі не вирішив, чи буде їх підписано, повідомляють джерела, обізнані з ситуацією.

Про це пише Reuters.

Підготовлений пакет включає жорсткі економічні обмеження, що стосуються провідних російських банків, енергетичних компаній, а також можливої відповідальності третіх країн, які продовжують співпрацю з Москвою. Метою нових санкцій є посилення тиску на Кремль, аби припинити військову агресію проти України.

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Однак ситуація залишається невизначеною, оскільки Дональд Трамп, який повернувся на політичну арену з прагненням "переосмислити" зовнішню політику США, досі не дав остаточної згоди. Декілька посадовців анонімно висловили занепокоєння, що затримка може бути сприйнята як м’якість стосовно Москви.

За словами аналітиків, зволікання може мати політичні наслідки як на міжнародній арені, так і всередині країни, особливо напередодні ключових рішень щодо підтримки України.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у США 72 сенатори підтримують законопроєкт, який передбачає руйнівні нові санкції проти Росії та запровадження тарифів проти країн, які купують її нафту, газ та інші ключові товари. Ці обмеження можуть бути запроваджені, якщо президент РФ Володимир Путін не розпочне серйозних переговорів про завершення війни в Україні.