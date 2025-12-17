США готують нові санкції проти Росії: деталі від Bloomberg

Санкції проти Росії / © iStock

США розглядають нові кроки для обмеження можливостей Росії у торгівлі нафтою. Йдеться про переслідування так званого «тіньового флоту» російських танкерів, які використовуються для перевезення московської нафти, а також трейдерів, які сприяють цим операціям.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Інформацію підтвердили джерела, знайомі з конфіденційними обговореннями.

За словами співрозмовників, нові санкції можуть бути оголошені вже цього тижня. Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з європейськими послами підтвердив:

«Президент Трамп — президент миру, і під його керівництвом Америка продовжить приділяти першочергову увагу припиненню війни в Україні».

Остаточне рішення щодо заходів залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Після повідомлень про нові санкції ціни на нафту Brent ненадовго зросли на 70 центів за барель, досягнувши 60,33 долара, проте потім частково відкотилися. Попри низку санкцій, введених проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, позиції президента РФ Володимира Путіна залишаються незмінними.

Між тим, обмеження, спрямовані на великі нафтові компанії Москви та торгівлю, вже призвели до падіння цін на нафту до найнижчих рівнів із початку вторгнення, посилюючи економічні проблеми в країні.

Цього тижня американські та українські переговорники досягли певного прогресу у погодженні умов потенційного мирного договору. Спеціальний представник США Стив Віткофф перебував у Берліні для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Обговорювались гарантії безпеки Києва після війни, а також майбутній статус територій на сході України, використання заморожених активів Росії і управління Запорізькою АЕС.

«Київ хоче мати письмове підтвердження від союзників, що вони вчинять у разі нового вторгнення Росії», — повідомили джерела.

Росія наполягає на територіальних поступках в Донбасі, включно з Донецкою та Луганською областями, але наразі переговори щодо цього залишаються складними. США пропонують створити на неокупованих територіях демілітаризовану або економічну зону під спеціальним управлінням, однак неясно, чи це означатиме визнання цих земель Москвою.

Нагадаємо, Росія продає нафту за найнижчими цінами з лютого 2022 року, водночас нарощуючи експорт та стикаючись зі зростанням обсягів сировини, яка застрягла на танкерах у морі.