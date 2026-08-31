США готують нові санкції проти Росії: у Конгресі заявили про «критичний момент» для Путіна

Річард Блюменталь / © Associated Press

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Сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь закликав Палату представників США підтримати законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

Про це Блюменталь заявив у програмі «Face the Nation with Margaret Brennan», пише CBS News.

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Сенатор наголосив, що ухвалювати санкційний законопроєкт необхідно якомога швидше. На його думку, ситуація у війні Росії проти України зараз є «вкрай критичною».

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«Це надзвичайно нагальний момент не тільки тому, що Путін може спробувати ескалувати конфлікт, а й тому, що він перебуває у скрутному економічному становищі», — сказав Блюменталь.

Він переконаний, що обмеження російських доходів безпосередньо вплине на можливості Кремля фінансувати війну.

«І такий законопроєкт про санкції, що перекриває потік доходів для його військової машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку, кровопролитну війну», — додав сенатор.

Як нагадує CBS News, Сенат США підтримав законопроєкт значною міжпартійною більшістю перед початком серпневих канікул на початку місяця.

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Законодавча ініціатива тривалий час просувалася, зокрема, завдяки сенатору Ліндсі Грему, який разом із Блюменталем був одним із її головних прихильників. Після смерті Грема питання подальшого розгляду документа перейшло до Палати представників.

Очікується, що конгресмени наступного тижня повернуться до роботи після п’ятитижневої перерви.

Законопроєкт передбачає можливість запровадження президентом США мит до 100% щодо п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу. Водночас передбачені винятки для країн, які купують у Росії менш як 15% природного газу та вживають заходів для подальшого скорочення такого імпорту.

Документ також передбачає санкції щодо Ірану.

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Водночас ініціатива має критиків серед демократів. Вони вважають, що законопроєкт може надати президенту США Дональду Трампу надто широкі повноваження.

Блюменталь із такою оцінкою не погоджується. Він заявив, що текст документа став результатом тривалих переговорів із торговим представником США, адміністрацією Білого дому та представниками обох політичних партій.

«Він був ухвалений Сенатом 86 голосами проти 11 — у наш час не так багато законопроєктів проходять із таким успіхом», — підкреслив сенатор.

Окремо Блюменталь звернув увагу на економічну ситуацію в Росії. Він вважає, що нові санкції можуть посилити тиск на Москву, яка вже стикається із серйозними фінансовими проблемами.

За його словами, Росія може зіткнутися з дефіцитом у розмірі 125 мільярдів доларів, що відповідає приблизно 5% ВВП. Водночас процентна ставка за державним боргом РФ становить 14%.

Блюменталь також висловив сподівання, що для ухвалення документа у Палаті представників вдасться заручитися достатньою кількістю голосів демократів.

Сенатор розповів, що під час поїздки до України минулого тижня закликав президента Володимира Зеленського провести зустріч із членами Конгресу.

«Я дуже сподіваюся, що він це зробить, бо він — найрішучіший захисник України», — сказав Блюменталь.

Крім того, американський сенатор заявив, що бачить позитивну динаміку для України на полі бою.

За його словами, Україна демонструє прогрес і має можливість змінити перебіг війни проти Росії.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що РФ навмисно атакує підприємства зі Сполучених Штатів Америки, які працюють в Україні.

Ми раніше інформували, що Палата представників Конгресу США може схвалити законопроєкт про посилення санкцій проти Росії вже у вересні.

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