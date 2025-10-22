США / © Getty Images

Сполучені Штати Америки найближчим часом планують активно просунути питання запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

«Цього вечора або завтра зранку буде значний поштовх у питанні санкцій щодо Росії», — цитує Бессента кореспондентка «Суспільного».

Очікування нових обмежень збігається в часі з підтримкою Комітетом з міжнародних відносин Сенату США трьох законодавчих ініціатив, спрямованих на посилення тиску на Москву через її агресивну війну в Україні. Однією з цих ініціатив є пропозиція щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу досягли політичної згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Також повідомлялося, що європейські країни спільно з Україною готують пропозицію для закінчення війни Росії проти України, яка складається з 12 пунктів.