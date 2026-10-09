США готують нову пропозицію щодо війни: Reuters дізнався деталі важливої зустрічі

Віткофф і Кушнер. / © Associated Press

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Спецпосланці американського президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з українською делегацією у Маямі у п’ятницю, 9 жовтня, аби обговорити нові ідеї щодо завершення війни. Сторони також спробують напрацювати спільну пропозицію щодо цього.

Про це повідомило Reuters з посиланням на американське джерело, яке обізнане з планом зустрічі.

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За словами співрозмовника, під час робочих переговорів Вашингтон і Київ розглянуть «нові ідеї та пропозиції, які американські переговірники почали розробляти з росіянами та українцями під час свого нещодавнього візиту до регіону».

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Співрозмовник Reuters повідомив, що в зустрічі візьмуть участь представники Ради національної безпеки Білого дому та Міністерства фінансів США. Україну представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров і головний переговірник Давид Арахамія.

Крім того, Штати запросили до переговорів радників із національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО та Європейського Союзу.

Очікується, що учасники обговорять гарантії безпеки для України, план післявоєнного відновлення та економічного розвитку, а також інші питання, пов’язані з війною.

За інформацією джерела, європейські партнери висловили США невдоволення високими цінами на енергоносії та іншими значними фінансовими наслідками війни.

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«Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тож Сполучені Штати намагаються виступити посередником між сторонами, щоб сформувати єдину пропозицію», — наголосив співрозмовник Reuters.

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За даними Axios, спецпредставники Дональда Трампа знову полетять до Москви з «новими ідеями» щодо закінчення війни в Україні. Візит може відбутися наприкінці жовтня. Видання наголошує, що зараз Вашингтон намагається знайти нові пропозиції для виходу з дипломатичного глухого кута.

Зауважимо, що саме про глухий кут у війні заявив держсекретар США Марко Рубіо. З його слів, цю ситуацію можна подолати двома шляхами — переговорами або ескалацією з одного чи обох боків.

Водночас президент України Володимир Зеленський різко відреагував на слова Рубіо. Він зауважив, що не вважає себе загнаним себе у дипломатичний кут, а також закликав партнерів допомогти Україні із захистом неба.

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