США готують нову війну: кандидат у президенти Франції приголомшив заявою

Жан-Люк Меланшон / © Associated Press

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Кандидат у президенти Франції від ультралівої партії «Франція нескорена» Жан-Люк Меланшон заявив про нібито підготовку Сполучених Штатів Америки до війни з Китаєм.

Про це він висловився час зустрічі з виборцями, пише Clash Report.

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За його словами, Штати не тільки спровокували геополітичні зміни у світі, а й намагаються зберегти своє домінування силовими методами. Меланшон наголошує, що Вашингтон тисне на інші країни за допомогою мит і водночас готується до можливого збройного конфлікту з КНР.

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«Сполучені Штати готуються до війни з Китаєм. Якщо я стану президентом цієї Республіки, ми ніколи не братимемо участі в цій війні», — наголосив французький політик.

Нагадаємо, днями американський президент Дональд Трамп заявив, що Китай шпигує за США так само, як і Вашингтон за Пекіном. Його слова пролунали ні тлі звітів про те, що китайські структури могли надати Ірану супутникові знімки перед смертоносним ракетним ударом, унаслідок якого загинули троє американських військовослужбовців на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії.

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