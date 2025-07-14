США готують зброю для України: що відомо про новий пакет військової допомоги

ЗРК Patriot / © Clash Report в мережі Х

Реклама

Після короткої паузи США готують новий, розширений пакет військової допомоги для України, що включає сучасне озброєння та обладнання.

Візит спецпосланця американського президента Дональда Трампа Кіта Келогга до Києва підтверджує наміри посилити підтримку, зокрема через спільне виробництво зброї та зміцнення української ППО.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

США надішле ракети Patriot Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні ракети ППО Patriot, пише Reuters. Також там зазначають, що Європейський Союз має відшкодувати їхню вартість.

Видання наголошує, що президент США дедалі більше розчаровується в президентові РФ Володимиру Путіні через його опір спробам домовитися про перемир’я між Україною та Росією.

Reuters зазначає, що Трамп пообіцяв надіслати Україні системи Patriot, при цьому зазначивши, що Путін «говорить приємно, а потім бомбить».

«Ми надішлемо їм Patriot, які їм відчайдушно потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він розмовляє приємно, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається», — сказав Трамп журналістам.

Реклама

ЗРК Patriot / © Associated Press

«Ми, по суті, збираємося надсилати їм різні одиниці дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і саме цього ми хочемо», — сказав Трамп.

Своєю чергою, у понеділок, 14 липня, Трамп анонсував відправку 17 систем Partiot, які Україна отримає найближчим часом.

«У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 Partiot. Тож ми укладемо угоду, за якою 17-ка піде, або значна частина з 17 піде на поле бою. І це можна зробити дуже швидко», — запевнив президент США.

Київ може отримати зброю для наступу

Джерела видання Axios повідомляють, що в новий пакет військової допомоги Україні, ймовірно включатиме наступальну зброю, зокрема, ракети великої дальності.

Реклама

Це стане різкою зміною його попередньої позиції про постачання лише оборонних озброєнь.

За даними Axios, такі ракети зможуть вражати цілі у глибокому тилу Росії, включаючи Москву.

Про значний потік зброї до України заявляв сенатор Ліндсі Грем.

Також чиновник наголосив, що Трамп «дуже розлючений на Путіна» і готує «агресивну» заяву. Адже попри спроби американського президента залучити очільника Кремля до мирних переговорів, російські атаки лише посилювалися.

Реклама

За словами Ліндсі Грема, наближається «поворотний момент» у війні Росії проти України.

Грем попередив, що США готові «зачинити двері» для Росії, використовуючи жорсткі економічні заходи. Серед них — 500% тарифи на країни (зокрема Китай, Індію та Бразилію), які купують російські енергоносії, фінансуючи таким чином війну.

США може надати далекобійні ракети F-16 для України

За даними видання Military Watch Magazine, адміністрація Трампа розглядає передачу Україні крилатих ракет JASSM для винищувачів F-16. Ці високоточні ракети з дальністю до 370-1000 км мають малопомітність для радарів і потужну 450-кілограмову боєголовку.

JASSM є ексклюзивним озброєнням — їх мають лише чотири країни, включаючи Польщу. Україна вже адаптувала свої Су-27 та Су-24 для аналогічних європейських ракет Storm Shadow/SCALP, але потребує додаткових ударних можливостей.

Реклама

Крилата ракета типу JASSM / © Вікіпедія

Якщо Україна отримає JASSM, це дозволить значно підвищить бойову ефективність українських F-16.

Нова схема постачання озброєнь

Заяви Дональда Трампа про потенційну передачу Україні оборонної та наступальної зброї є лише реалізацією поставок, які були обіцяні Джо Байденом рік тому, пише видання Bild.

У видані зазначають, що США готують передати українцям вже готову зброю, однак заплатити за яку мають європейські партнери.

У Bild зазначають, що нові постачання включають:

Реклама

ракети-перехоплювачі до Patriot,

комплекси M-SHORAD,

ракети «повітря–повітря»,

боєприпаси з радіолокаційним наведенням,

крилаті ракети JASSM.

Видання зазначає, що Німеччина та Норвегія планують передати Україні три комплекси Patriot — два з яких фінансуватиме Берлін, один — Норвегія. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив переговори з США щодо закупівлі цих систем.

Повноцінний Patriot коштує близько 1,1 мільярда доларів, а одна ракета-перехоплювач — чотири мільйони доларів.

Окремо обговорюється можливість передачі Україні крилатих ракет JASSM-ER (дальність до 1000 км), які готували до відправки ще восени 2024 року. Експерти ставляться до цього скептично, але визнають, що таке рішення могло б суттєво вплинути на баланс сил.

Американська зброя для України, коштом Європи

Під час пресконференції у Білому домі 14 липня, американський лідер Дональд Трамп заявив про укладення нової угоди щодо постачання американської зброї країнам НАТО та Україні.

Реклама

За його словами, озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть», — зазначив Трамп, виступаючи на публіці.

Він також підкреслив, що США не отримають прямих платежів за ці поставки: «Ми, Сполучені Штати, не отримуватимемо жодних платежів, ми її не купуватимемо, але ми її вироблятимемо, а вони за неї платитимуть».

Президент США також наголосив, що мова йде про «найкраще військове обладнання у світі»: ракети, технології та озброєння, які мають попит серед союзників. За його словами, нове обладнання буде виготовлене для потреб НАТО і згодом може бути відправлене до України.

Реклама

«Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього. Європейські країни це знають», — підкреслив Трамп.

Своєю чергою, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю The Guardian повідомив, що Україна отримає значні обсяги військової техніки за новою схемою, запропонованою Трампом. Рютте пояснив, що США візьмуть на себе виробництво озброєнь, але фінансування ляже на європейських союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Getty Images

«Це справді велика сума», — зазначив генсек НАТО, описуючи майбутні поставки.

До ініціативи вже приєдналися кілька країн. Рютте повідомив, що провів переговори з партнерами, які підтримують цей план: Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада.

Реклама

Візит Кіта Келлога до України

Спецпредставник Трампа, генерал Кіт Келлог приїхав із візитом до Києва 14 липня.

Його візит супроводжується заявами про посилення санкцій проти Росії та підвищення тарифів на імпорт з країн, що купують російську нафту.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Окрім того, мова йшла також про посилення ППО для України.

«Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом з Європою. І, звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою», — зазначив Зеленський у Telegram.

Реклама

Нагадаємо, за даними BILD, Росія готує новий масштабний наступ до кінця літа, посилюючи атаки для знищення української ППО. Путін досі вимагає контролю над чотирма областями та Кримом, а також заборони членства України в НАТО.

Зокрема, кремлівський диктатор розраховує на зниження уваги світу до війни та збільшує тиск — українці страждають від постійних обстрілів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.