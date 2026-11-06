США готують переговори України та РФ в Абу-Дабі: Кушнер заявив про серйозні пропозиції

США, Росія, Україна / © ТСН

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Сполучені Штати працювали з Україною та Росією над пропозиціями до переговорів в Абу-Дабі, запланованих на наступний тиждень. Про це повідомив зять і радник президента США Джаред Кушнер у соцмережі X.

«Ми працювали з обома сторонами, щоб розробити серйозні пропозиції, які зроблять ці обговорення якомога змістовнішими та продуктивнішими», — написав він.

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Кушнер зазначив, що Дональд Трамп визначив досягнення миру пріоритетом. Американська сторона, за його словами, зосереджена на детальній роботі над всеосяжною та сталою угодою.

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Також радник повідомив про дискусії американської делегації у Брюсселі з представниками України, НАТО та європейських держав. Сторони обговорили гарантії безпеки для України та ширшу європейську архітектуру безпеки.

За словами Кушнера, Вашингтон прагне знайти практичні, взаємно погоджені рішення, які врахують безпекові занепокоєння всіх сторін і зменшать ризик майбутніх конфліктів.

Нагадаємо, що попри нові поїздки до Москви, тепер уже спільні для Віткоффа та Кушнера, переговори наразі не принесли результатів.

Про роботу американських представників, їхні контакти з Кремлем і роль у пошуку домовленостей щодо закінчення війни розповідає документальний фільм ТСН Ольги Кошеленко «Тіні Білого дому».

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