Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
1 хв

США готують важливе оголошення щодо озброєння для України — Вітакер

У пʼятницю Володимир Зеленський планував обговорювати з Трампом передавання ракет “Томагавк” Україні.

Автор публікації
Кирило Шостак
Метью Вітакер

Метью Вітакер / © Associated Press

Сполучені Штати вже завтра зроблять важливе оголошення про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Джуліан Вітакер.

Наразі, за даними західних ЗМІ, у Вашингтоні активно обговорюється можливість передачі Україні крилатих ракет “Томагавк”, здатних вражати цілі на відстані понад 1 500 кілометрів.

Президент Володимир Зеленський уже цього тижня вирушить до США, де у п’ятницю запланована його особиста зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі. Очікується, що питання “Томагавків” стане центральною темою переговорів.

Дата публікації
Кількість переглядів
38
