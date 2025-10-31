США готуються бомбардувати по Венесуелі: що стоїть за планом Трампа

Венесуела / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість завдання авіаударів по низці військових об’єктів у Венесуелі, які, за оцінками США, залучені до перевезення наркотиків. Під удар можуть потрапити порти, аеропорти, військові бази та злітно-посадкові смуги, що, на думку Вашингтона, використовуються для контрабанди.

Про це повідомило видання WSJ.

Як повідомляють джерела, знайомі з планами, якщо президент ухвалить рішення, атаки стануть частиною масштабнішої кампанії тиску на режим Ніколаса Мадуро. Мета — посилити політичний сигнал про необхідність його відставки. У Білому домі зазначили, що розглядають «всі елементи американської влади» для стримування потоків наркотиків до США.

Потенційна повітряна операція, за словами представників адміністрації, буде спрямована на інфраструктуру, яка пов’язує наркокартелі з владою Венесуели. Раніше американські сили вже здійснювали морські операції проти суден, запідозрених у перевезенні наркотиків у Карибському басейні та Тихому океані.

Вашингтон наголошує, що режим Мадуро фактично перетворив країну на «наркодержаву». Держсекретар Марко Рубіо назвав це «операцією проти наркотерористів» і заявив, що Венесуела стала «Аль-Каїдою Західної півкулі».

США вже нарощують військову присутність у регіоні: до Карибського моря направлено авіаносець із есмінцями, озброєними крилатими ракетами Tomahawk, а також літаки F/A-18 Super Hornet та EA-18 Growler. Бомбардувальники B-52 і B-1 упродовж останніх тижнів здійснювали розвідувальні польоти поблизу узбережжя Венесуели, відстежуючи дії її армії.

За інформацією американських чиновників, Трамп також санкціонував проведення таємних операцій ЦРУ у Венесуелі. Відповідати на запитання, чи входить до цього плану фізичне усунення Мадуро, він відмовився, обмежившись коментарем, що «Венесуела відчуває на собі тиск».

Експерти зазначають, що доказів виробництва або торгівлі фентанілом у Венесуелі немає — країна лише слугує транзитним маршрутом для колумбійського кокаїну. Водночас у США зростає суспільне занепокоєння: 2024 року від передозування наркотиками померло близько 80 тисяч американців, з них понад 48 тисяч — через фентаніл.

Водночас Ніколас Мадуро наголосив, що армія має близько 5 тисяч російських ПЗРК «Ігла-С» і кілька систем С-300 для захисту стратегічних об’єктів. Минулого тижня до Венесуели прибув літак, який, за даними США, пов’язаний із російськими військовими, що може свідчити про потенційну підтримку Москви у разі конфлікту.

Аналітики попереджають: можливі удари США по венесуельських військових об’єктах різко піднімуть ставки. Експерт Атлантичної ради Джефф Ремзі вважає, що це може як спровокувати розкол у венесуельських збройних силах, так і, навпаки, згуртувати їх навколо Мадуро. Водночас колишній командувач сил США у регіоні, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, не виключає, що під тиском атак Мадуро може погодитися піти, аби уникнути масштабної ескалації.

Нагадаємо, у світі знову запахло холодною війною. Лише через кілька годин після того, як російський диктатор Володимир Путін похвалився успішним тестом нової ядерної торпеди «Посейдон», президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону розпочати випробування американської ядерної зброї.