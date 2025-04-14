США готували санкції проти найближчого оточення Зеленського: подробиці від Железняка

Президент України Володимир Зеленський і президента США Дональд Трамп / © Getty Images

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США готували санкції проти найближчого оточення президента України Володимира Зеленського включно з керівництвом Офісу глави держави після словесної суперечки в Овальному кабінеті з американським президентом Дональдом Трампом та його командою. Найімовірніше, йдеться про фінансові обмеження.

Про це народний депутат України Ярослав Железняк розповів на своєму YouTube-каналі «Залізний нардеп».

У своїй заяві про американські санкції проти українських посадовців народний обранець надіслався на інформацію з платної розсилки для читачів видання LB.ua та на свої джерела.

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Проти кого саме США планували запровадити санкції?

«(У розсилці LB.ua) йдеться, що одним із методів тиску на українську владу є саме цей перелік санкцій. Він є в двох видах, у двох санкційних списках. У першому — це 17 осіб, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, колишній помічник президента Сергій Шефір, кінопродюсер та бізнес-партнер Єрмака Артем Колюбаєв та Тимур Міндіч. І також є досить близькі люди, бізнес-партнери самого Зеленського. Двох останніх традиційно називають «гаманцями» Офісу президента та «дивляться» за будівельною галуззю та енергетикою. Я так розумію, йдеться про Колюбаєва і Міндіча», — розповів Железняк.

За його словами, інший список санкцій є значно ширшим і налічує аж 279 осіб.

«У ньому, крім згаданих фігурантів, нібито дали практично всіх міністрів, керівний склад Офісу президента, ключових «слуг», бізнес-партнерів Зеленського і навіть його соратників щодо «Кварталу», — сказав нардеп.

Він також надав власні коментарі щодо цієї інформації.

«Перше: чи є чутки про санкції? Так, і небезпідставні. І вони були найактивнішими якраз перед виступом Трампа в Конгресі. Буквально за кілька годин до цього Зеленський зробив пост, який так чи інакше сприйнявся як вибачення перед Трампом за те, що відбулося в Овальному кабінеті. За день до цього кілька моїх джерел у фінансових колах говорили, що йде активний аналіз — що робити, ну умовно, як платити зарплату певним заступникам Офісу президентам чи міністрам, якщо вони підпадуть під санкції США», — повідомив Железняк.

Які типи санкцій хотіли запровадити США?

Він зазначив, що якщо говорити упрощено, то санкції США бувають двох типів: одні з них — фінансові, які запроваджує казначейство. У цьому контексті нардеп звернув увагу на міністра фінансів США Скота Бессента, який займається угодою про мінералі.

«Він фактично діє на всі фінансові речі. У тому числі там умовно першим наслідком буде закриття рахунків у банках. Як приклад — це той самий Дубінський, яким були саме такі санкції», — сказав Железняк.

Інший тип американських санкцій — це ширший перелік обмежень від Державного департаменту США.

«Там багато чого іншого по переміщенню, по родичах і таке інше розповсюджується», — сказавши політик.

«Про який тип санкцій мова йде як про загрозу — ми не знаємо. Щось мені підказує, що все ж таки більш перший варіант. І ще раз скажу, що згідно з моєю інформацією від кількох джерел, — так, справді, такий варіант санкцій готувався щонайменше до цієї посади (Зеленського — ред.)», — зазначив депутат.

«Що я чув по переліку людей, за якими справді думали про санкції, то це той самий Колюбаєв, Шефір, Мінчід, це пані Піщанська (сестра очільниці Рахункової палати), яка згадана у деклараціях як певний тримач активів, у тому числі і пов’язаних із «95 кварталом». І ще кілька людей, які так чи інакше вважаються наближеними до Зеленського чи до керівника Офісу президента. Ось у цю частину я, щиро кажучи, значно більше вірю. І головне — щоби в Офісі президента теж у це вірили», — висловився Железняк.

Яка ймовірність запровадження санкцій зараз?

Нардеп стверджує, що вже давно нічого не чув про ці санкції.

«Чи зараз говорять про санкції і є висока ймовірність їх впровадження? Тут я давно про них не чув. І вони як самі санкції не згадувалися в моїх розмовах чи в тому, що ходити в кулуарах, вже ну, напевно, місяць — саме після виступу пана Трампа в Конгресі, і після того, як Україна сказала: «Ну, окей, ми готові на якийсь варіант припинення вогню і переговори щодо завершення війни». Тому, мені здається, ця інформація трохи застаріла», — розповів політик.

«Якщо справляться деякі чутки про нового керівника Посольства США в Україні, то я думаю, що дуже багато інформації ще буде надано до оновлення цих санкційних переліків», — додав він.

Нагадаємо, на початку квітня українська дипломатка, членкиня координаційної ради Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, що чутки про можливість застосування санкцій щодо українських високопосадовців з боку США існували ще до суперечки в Білому домі. Такі розмови з’явилися ще за каденції Джо Байдена.