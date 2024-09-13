США і Британія можуть зняти обмеження щодо ударів по РФ: Politico назвало терміни

Втім, на Заході вважають, що це рішення саме по собі не змінить перебіг війни.

Вже цього місяця Сполучені Штати Америки та Велика Британія можуть зняти обмеження з України для ударів по території Росії далекобійною зброєю. Цю угоду можуть погодити на Генеральній асамблеї ООН.

Про це повідомляє видання Politico.

Днями британський прем'єр-міністр Кір Стармер у Білому домі зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили можливе зняття обмежень з України щодо використання далекобійної зброї - дозвіл бити наданими ЗСУ далекобійними західними ракетами по військових цілях на території РФ.

Politico з посиланням на чотирьох британських чиновників у пише, що нібито не очікують жодного офіційного оголошення цими вихідними. Один з них припустив, що угода Вашингтона і Лондона може бути підтверджена на Генеральній асамблеї ООН пізніше цього місяця. Тоді світові лідери, зокрема, Байдена та Стармера, зберуться у Нью-Йорку.

Західні чиновники також вважають, що це рішення саме по собі не змінить хід війни. Проте Захід все більше відкритий до прохань України, щоб допомогти зупинити російський наступ на східному фронті протягом останніх місяців.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з главами дипломатії США та Великої Британії у середу виклав їм дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

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