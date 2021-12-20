США і Британія відправили до України кіберфахівців для протидії хакерським атакам РФ — NYT

США і Британія відправили до України кіберфахівців для протидії хакерським атакам РФ — NYT

За оцінками американської розвідки, мета РФ полягає у тому, щоб показати Володимира Зеленського "бездарним і беззахисним" – і, можливо, дати привід для вторгнення

Росія готує нові кібератаки проти проти України, які будуть спрямовані на виведення з ладу енергетичної системи та урядових ресурсів.

Про це інформує New York Times.

У виданні повідомляють, що начебто Британія та США таємно відправили до Україну експертів з кібервійни, щоб краще підготувати українських фахівців до хакерських атак із боку Росії.

"Мета Росії, за оцінками американської розвідки, полягає у тому, щоб показати президента України Володимира Зеленського бездарним і беззахисним – і, можливо, дати привід для вторгнення", — йдеться у статті.

Журналісти нагадали, що у 2015 році російські хакери вже атакували енергосистему України. За їхніми словами, російська кіберкампанія проти України тривала весь цей час, хоча донедавна вона розгорталася на низькому рівні.

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Але в коментарі американські чиновники та експерти, які побажали залишитися анонімними, кажуть, що за останній місяць атаки активізувалися, навіть якщо увага громадськості була зосереджена на стягуванні російських військ до кордонів України.

Російську кіберактивність виданню прокоментували кілька чиновників Білого дому, які попросили про анонімність, оскільки інформація була отримана від секретної розвідки. У Білого домі не відкидають варіант, що Путін не наважиться на повномасштабне військове вторгнення, зокрема через загрозу санкцій.

Натомість, пошкодження інфраструктури України може бути його найкращою надією на досягнення своєї головної мети: скинути український уряд і замінити його маріонетковим проросійським лідером.

За словами високопоставленого чиновника американської розвідки, така атака не вимагатиме від Путіна затрат на окупацію країни і врятує від нових санкцій.

Зазначимо, що офіційно ні Лондон, ні Вашингтон не підтвердив, що відправив своїх кіберфахівців до України.

Раніше британський таблоїд Daily Star написав, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня.

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