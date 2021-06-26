США і Німеччина озвучують варіанти допомоги Україні після будівництва "Північного потоку-2"

Вашингтон і Берлін планують зменшити геополітичні вигоди для Москви.

США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Політики обговорюють інвестиції, щоб допомогти Києву побудувати власні електростанції.

Також ФРН заявила про свою готовність вступити в переговори з Росією про продовження транзитних квот для України.

Ще Вашингтон і Берлін планують зменшити геополітичні вигоди для Москви після завершення проєкту, а також посприяти розвитку інфраструктури та нарощування постачання газу з України.

Ще однією ідеєю співрозмовники агентства називають створення механізму, який би дозволив призупинити постачання газу по "Північному потоку-2", якщо Росія спробує чинити тиск на Україну. Але проти неї виступають німецькі чиновники, а представники США не впевнені, що така ініціатива технічно здійсненна.

Також джерела агентства стверджують, що офіційні особи розраховують узгодити основні положення цих домовленостей до запланованого на липень візиту німецького канцлера Ангели Меркель до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що "Північний потік-2" — "це виклик не тільки Україні, але і для Польщі, для багатьох країн, які розуміють, що таке РФ".

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG і його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

Президент РФ Володимир Путін заявив, що висновок першої нитки проєкту "Північного потоку-2", який будують в обхід України, завершено. Другу нитку продовжують укладати.

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